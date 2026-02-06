La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más renombradas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados. El jueves, 5 de febrero de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "05 12 20 32 37 45", el número complementario es el "41", el de reintegro el "6" y el Joker es "8995589". La categoría especial tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con "1" ganador que recibió un galardón de "1584476.14" euros. En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 13737831 euros, de los cuales se entregaron 7555807.0 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9. Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación.