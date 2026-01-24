Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del viernes 23 de enero

Durante el viernes, 23 de enero de 2026, los números ganadores son 10, 11, 14, 17, 26, 44, la cifra complementaria el 35 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "5" ganadores con un galardón de "48,396.12" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del viernes, 23 de enero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 8.022.875 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de2.206.290,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 5 ganadores y el premio fue de 48,396.12 euros. Cinco aciertos : 145 ganadores con un premio de 834,42 euros. Cuatro aciertos : 8144 ganadores con un premio de 22,28 euros. Tres aciertos : 148811 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 804667 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto claro antes de iniciar sus apuestas, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego afecte su juicio y así mantener el control de la situación.

Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.