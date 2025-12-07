Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del sábado 6 de diciembre

Durante el sábado, 6 de diciembre de 2025,

Los números ganadores son 01, 06, 08, 14, 18, 41; la cifra complementaria el 47 y el número de reintegro el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "124250.74" euros.

Para el sorteo del sábado, 6 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 4.101.092 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.127.800,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 1 ganador y el premio fue de 124250.74 euros. Cinco aciertos: 69 ganadores con un premio de 900,37 euros. Cuatro aciertos: 4281 ganadores con un premio de 21,77 euros. Tres aciertos: 75373 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 409672 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que contribuye a mantener el control y a prevenir conductas compulsivas.Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes comunicarte con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.