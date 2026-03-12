La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores. Durante el miércoles, 11 de marzo de 2026, Los números ganadores son 09, 20, 25, 32, 33, 34; la cifra complementaria el 49 y el número de reintegro el 8. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "92,872.67" euros. Para el sorteo del miércoles, 11 de marzo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.883.034 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.617.834,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación. Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio. Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda. Es importante priorizar el bienestar personal y reconocer cuándo es necesario pedir apoyo.