En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas. Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas. Durante el lunes, 23 de febrero de 2026, Los números ganadores son 01, 04, 26, 31, 33, 39, la cifra complementaria el 9 y el número de reintegro el 7. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "56389.45" euros. Para el sorteo del lunes, 23 de febrero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.305.039 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.458.885,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión. El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros. Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos. El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que contribuye a mantener el control y a prevenir conductas compulsivas. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes comunicarte con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.