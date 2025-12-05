El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del jueves 4 de diciembre

Durante el jueves, 4 de diciembre de 2025, los números ganadores son 07, 11, 19, 30, 43, 48; la cifra complementaria es el 31 y el número de reintegro es el 4.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "2" ganadores, quienes recibirán un galardón de "80073.67" euros.

Para el sorteo del jueves, 4 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.237.265 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.440.247,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 2 ganadores y el premio fue de 80073.67 euros. Cinco aciertos: 100 ganadores con un premio de 800,74 euros. Cuatro aciertos: 5260 ganadores con un premio de 22,83 euros. Tres aciertos: 94412 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 523160 ganadores con un premio de 0.5 euros.

No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que contribuye a mantener el control y a prevenir conductas compulsivas.Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes comunicarte con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.