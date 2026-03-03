En España, una reciente resolución judicial ha confirmado algo que muchos no esperaban escuchar: la falta de higiene personal continuada, como no ducharse antes de ir al trabajo, puede justificar un despido disciplinario si altera seriamente el ambiente laboral. Este caso ha llamado la atención tanto de empleados como de empresas por lo inusual de la situación y las implicaciones que puede tener para el día a día en las oficinas y centros de trabajo. El despido disciplinario, en este contexto, deja de asociarse solo a faltas graves tradicionales y se vincula también a la convivencia. Lo cierto es que pasamos buena parte de nuestra vida en el trabajo, compartiendo espacio con compañeros y superiores durante horas, a veces incluso más tiempo que con la propia familia. Por eso, el clima laboral y el respeto a ciertas normas básicas son elementos clave dentro de cualquier empresa. Precisamente en esta línea se sitúa una reciente resolución judicial que ha avalado el despido disciplinario de un trabajador por una falta de higiene personal mantenida en el tiempo. El tribunal dio la razón a la empresa al considerar que la situación no se trataba de un hecho puntual, sino de una conducta reiterada que generaba malestar en el centro de trabajo y afectaba a la convivencia con el resto de la plantilla. La sentencia deja claro que no se sanciona el hecho de no ducharse en casa como una decisión privada, sino las consecuencias que esa falta de higiene tenía en el desempeño laboral. Según recoge el fallo, el olor persistente, las quejas de compañeros y las advertencias previas por parte de la empresa evidenciaban un problema grave. El tribunal avaló el despido disciplinario al considerar que la conducta era reiterada y afectaba de forma directa al entorno de trabajo. La sentencia no se basa en una regla específica sobre higiene, sino en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores y en cómo ciertos comportamientos pueden perjudicar la convivencia y el normal desarrollo de las actividades dentro de una empresa. En su argumentación, el tribunal se apoya en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido disciplinario en los casos de incumplimiento grave y culpable del trabajador. Dentro de este marco legal, los jueces entienden que una conducta reiterada que perjudica el normal desarrollo de la actividad laboral puede justificar una medida de este tipo. La clave de esta decisión reside en la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido disciplinario por incumplimiento grave y culpable de las obligaciones laborales. No se trata de crear una nueva causa, sino de interpretar la norma vigente. Según la resolución, la conducta del empleado no se evaluó en términos de su vida privada, sino por el impacto que tuvo en sus compañeros y en el entorno de trabajo. El tribunal consideró que la reiterada ausencia de higiene personal generó un ambiente laboral insostenible, con quejas continuas de colegas y un deterioro claro de la convivencia. No basta con un único episodio aislado para justificar un despido disciplinario por falta de higiene. La jurisprudencia establece una serie de requisitos que deben concurrir para que la medida sea considerada legal y procedente. Primero, la conducta debe ser persistente en el tiempo y no un hecho puntual. La empresa tiene que documentar quejas, molestias y un efecto negativo constante sobre el clima laboral. En segundo lugar, es imprescindible que el trabajador haya recibido advertencias previas y la oportunidad de corregir su conducta antes de aplicar medidas drásticas. Además, debe acreditarse que la falta de higiene afecta de manera real y evidente a la dinámica interna, a la convivencia con compañeros o incluso a la imagen que proyecta la compañía ante clientes y proveedores. Solo cuando estos elementos están presentes de forma conjunta puede prosperar un despido disciplinario sustentado en esta causa. Este fallo tiene implicaciones claras tanto para personas que trabajan en equipo como para departamentos de recursos humanos. Por un lado, envía una señal a los trabajadores de que ciertos estándares mínimos de comportamiento y convivencia pueden ser exigidos legalmente si su incumplimiento afecta al rendimiento colectivo. Para las empresas, la resolución confirma que pueden tomar medidas disciplinarias incluso por causas que podrían parecer anecdóticas, siempre que estén avaladas por pruebas, advertencias previas y una afectación demostrable del clima laboral. Expertos en derecho laboral advierten que casos como este no son la norma, pero sí establecen un precedente relevante: la higiene personal puede entrar en el ámbito de las obligaciones laborales cuando afecta a la productividad, las relaciones entre compañeros o la percepción de la empresa ante terceros.