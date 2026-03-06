La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, especialmente en el Cantábrico y el nordeste. Se prevén lluvias localmente fuertes en algunas zonas del norte y tormentas ocasionales en el área mediterránea. Las temperaturas máximas descenderán en la Península, con heladas débiles en montañas. Se espera viento moderado en litorales y rachas fuertes en el norte. En Canarias, el clima será nuboso con precipitaciones en el norte y un alisio con posibles rachas muy fuertes. El clima en Madrid estará nuboso, con posibilidad de nieblas en la Sierra y lluvias que disminuirán por la tarde; se esperan tormentas locales, con temperaturas entre 8 y 16 grados. Cielos nubosos con chubascos ocasionales y cota de nieve entre 1000-1200 metros. Temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 1 grado, con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados del oeste, con poniente moderado y rachas fuertes en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones moderadas, localmente fuertes y con posibilidad de tormentas en el prelitoral y el Pirineo de Girona. La cota de nieve estará entre 1600 y 1800 m. Las temperaturas oscilarán entre 6 grados de mínima y 17 grados de máxima, con un descenso en el noroeste. Habrá viento moderado del noreste en el litoral, cambiando a sur al final del día y viento flojo a moderado de componente este en el interior. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas que pueden ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de tormentas. La cota de nieve se situará entre 1600 y 2000 m. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur, mientras que las máximas alcanzarán los 14 grados, con un descenso generalizado en el resto de la región, excepto en el sureste. El viento será flojo a moderado de componente este. El clima en Asturias se presentará con cielos cubiertos y nieblas en las montañas, acompañado de lluvias y chubascos persistentes. La cota de nieve estará entre 800 y 1000 metros, con temperaturas en descenso que oscilarán entre 12 y 3 grados. Se esperan heladas débiles en las cumbres y vientos moderados a fuertes del norte o noroeste. El clima se presentará con intervalos nubosos y chubascos, posibles tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados de mínima y 16 grados de máxima, con un ligero descenso nocturno. El viento será flojo a moderado del sur, con intervalos fuertes en Pitiusas durante la noche. Nuboso en general, con intervalos nubosos a partir de mediodía en Lanzarote, Fuerteventura y el este/sur de las islas montañosas. Lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, localmente moderadas de madrugada en medianías, amainando por la tarde. Temperaturas entre 12 y 20 grados, sin cambios o en ligero descenso, con probables heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife. Viento del nordeste moderado, fuerte en vertientes noroeste y sudeste y en zonas expuestas de Lanzarote y Fuerteventura, con rachas ocasionales muy fuertes. Cielo muy nuboso con precipitaciones generalizadas y tormentas en el prelitoral, temperaturas entre 6 y 17 grados y viento flojo a moderado. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones persistentes y posibilidad de chubascos y tormentas, con cota de nieve entre 900-1600 metros. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 grados de máxima, con un ligero o moderado descenso, especialmente en el norte y este y se prevén heladas débiles en zonas de montaña. El viento será moderado del norte, con rachas fuertes en cotas altas de la Cantábrica. El clima se presentará nuboso o cubierto, con posibilidad de nieblas dispersas en zonas de montaña. Se esperan lluvias y chubascos generalizados, localmente fuertes en el sureste, con posibilidad de tormentas ocasionales. La cota de nieve descenderá a 1400-1600 metros y en Alcaráz y Segura a 1000-1200 metros. Las temperaturas mínimas descenderán en el sureste y nordeste, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados, con un descenso notable en la mitad oeste. El viento será flojo, predominando del suroeste y sur en la mitad occidental y del este y noreste en la oriental, cambiando a componente norte por la tarde. Cielos muy nubosos en Madrid, con chubascos ocasionales y temperaturas entre 10 y 14 grados, acompañados de vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos moderados de poniente en Melilla. Cielos cubiertos con nieblas, lluvias intermitentes, temperaturas en descenso y viento moderado del norte. Por otro lado, cielos cubiertos y lluvias en la mitad sur, con nieblas en el norte y temperaturas en descenso. El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones persistentes, nieve en zonas altas, temperaturas entre 8 y 11 grados y viento flojo a moderado del norte.