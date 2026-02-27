La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 27 de febrero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se presenta inestable, con un frente afectando al noroeste peninsular y una dana en Canarias. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, con nieblas en la vertiente atlántica. En el resto del país, cielos poco nubosos y brumas en la mitad norte de la fachada mediterránea. Las temperaturas máximas descenderán en las vertientes atlántica y cantábrica, mientras que en la mediterránea habrá un ligero ascenso. En Canarias, se prevé un aumento generalizado de las temperaturas. El viento será flojo en el interior y más intenso en los litorales, con rachas fuertes en el Estrecho y en zonas expuestas de Canarias. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con posibilidad de lluvia débil al final del día y temperaturas en ligero descenso. En Andalucía, se prevén cielos nubosos con predominio de nubes altas y brumas matinales en el litoral y el Estrecho. Habrá polvo en suspensión en el área del Estrecho, con temperaturas que oscilarán entre 3 y 24 grados. Los vientos serán flojos y variables, con levante moderado y rachas fuertes en el litoral mediterráneo y el Estrecho durante la madrugada. El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado y brumas, especialmente en Girona, donde habrá bancos de niebla a primeras horas. Por la tarde, se esperan intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 21 grados, con viento moderado del sur en el litoral norte y flojo en el resto, tendiendo a componente sur al mediodía. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado y brumas matinales, además de bancos de niebla en las depresiones. Por la tarde, habrá intervalos de nubes altas, con temperaturas estables y un viento flojo que cambiará a noroeste, aumentando a moderado en la depresión del Ebro. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos al inicio, aumentando a cielos nubosos o cubiertos. Se esperan lluvias y chubascos generalizados que cesarán al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 14 grados, con un descenso notable en el interior. El viento será flojo al principio, girando a moderado en el litoral. Cielo poco nuboso que irá aumentando a intervalos nubosos durante la mañana. Habrá brumas y bancos de niebla hasta primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 20 grados, con pocos cambios o ligero descenso. Viento flojo del este y brisas débiles en Mallorca por la tarde. Nuboso en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles en la primera mitad del día, abriendo claros por la tarde. Chubascos aislados en la madrugada en las islas más orientales. Predominio de cielos poco nubosos en el resto. Calima en altura con lluvias de barro en medianía del norte y cumbres. Temperaturas mínimas en ligero ascenso (12 grados) y máximas en moderado ascenso (23 grados). Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas que pueden superar los 90 km/h en cotas altas. Cielo poco nuboso con brumas matinales y temperaturas entre 6 y 22 grados; viento flojo variable, aumentando a este en el litoral por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con aumento de nubosidad por la mañana y algunas precipitaciones en la mitad norte y Sistema Central; las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 19 grados de máxima, con heladas en zonas de montaña y un viento flojo de componentes oeste y noroeste. El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas, especialmente en el tercio occidental por la tarde. Las temperaturas mínimas apenas variarán, con ascensos locales en zonas altas, mientras que las máximas descenderán ligeramente, siendo más notable en La Mancha de Ciudad Real. Se espera un viento flojo del sur en el oeste, que cambiará a componente oeste por la tarde y variable en el este. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados y la mínima será de -1 grado. Cielos con intervalos nubosos y polvo en suspensión, con temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos nubosos y brumas matinales en Melilla, con temperaturas entre 12 y 19 grados y polvo en suspensión por la tarde. Cielos despejados por la mañana, cubiertos por la tarde con probabilidad de lluvias y chubascos, temperaturas entre 5 y 22 grados y viento flojo variable que se tornará moderado en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde con probabilidad de lluvias débiles, temperaturas entre 3 y 18 grados y viento flojo del noroeste. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde con probabilidad de precipitaciones, especialmente en la Rioja Alta e Ibérica; temperaturas entre 5 y 18 grados y viento flojo del noroeste.