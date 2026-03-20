El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 20 de marzo de 2026. El clima en España se verá afectado por la borrasca Therese, que generará inestabilidad en las islas Canarias con cielos nubosos y precipitaciones, algunas de ellas fuertes. En la Península, la nubosidad avanzará de suroeste a nordeste, cubriendo gran parte del territorio, excepto el extremo nordeste y Cantábrico. Se prevén precipitaciones en la mitad sur y extremo oeste peninsular, con chubascos localmente fuertes en Galicia y Asturias. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, mientras que en Canarias se espera un aumento. Habrá viento moderado en la Península y fuerte en Canarias. El clima en Madrid será nuboso, con probables brumas en la Sierra y lluvias débiles, temperaturas entre 3 y 17 grados y vientos flojos. Cielos cubiertos con chubascos fuertes en la mitad occidental de Andalucía, temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 22 grados, vientos flojos a moderados del este y levante fuerte en los litorales. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso, aunque se espera nubosidad alta en la segunda mitad del día y algunos intervalos nubosos en el sur de Tarragona al final del día. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo y variable, aumentando a nordeste moderado en la mitad sur del litoral por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y nubes altas, aumentando la nubosidad en la mitad sur por la tarde, donde no se descartan precipitaciones débiles en el extremo sur de Teruel. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 grado y las máximas alcanzarán los 19 grados, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será flojo y variable, con tendencia a sureste por la tarde. El clima en Asturias se presentará poco nuboso por la mañana, con nubes altas que se intensificarán por la tarde, trayendo chubascos y alguna tormenta en la Cordillera. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables o descenderán un poco, oscilando entre 22 y 6 grados. El viento será flojo, cambiando de sur a norte a lo largo del día. Cielo poco nuboso que se tornará nuboso en Pitiusas y Mallorca, con posibilidad de débil precipitación y barro por la tarde. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas sin cambios. Viento del este y noreste, flojo a moderado. Predominio de cielos nubosos en las islas montañosas y de intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, con precipitaciones moderadas y probabilidad de que sean fuertes, especialmente en cumbres y medianías de la vertiente oeste. Se esperan tormentas y granizo en las islas occidentales por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 23 grados, con ligero ascenso y heladas débiles en cumbres de Tenerife. Viento moderado del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres y medianías del norte. Cielo nuboso con precipitaciones en Valencia y norte de Alicante, temperaturas entre 5 y 18 grados y viento moderado del nordeste. En Castilla y León se espera un aumento de la nubosidad durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones en el sur y la zona Cantábrica, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento y máximas en descenso, con vientos flojos del este y sur. El clima se presentará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales en zonas montañosas de Albacete. Se esperan lluvias débiles generalizadas y algún chubasco en la mitad occidental, siendo menos probables en la oriental. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas descenderán, alcanzando un máximo de 17 grados y un mínimo de -1 grados. Los vientos serán flojos a moderados de este y sureste, amainando hacia el final del día. Cielos cubiertos con chubascos ocasionales y temperaturas entre 14 y 17 grados en Madrid. Por otro lado, cielos cubiertos en Melilla, con probables chubascos ocasionales y temperaturas entre 13 y 17 grados, acompañados de vientos moderados del noreste. El clima será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 5 y 22 grados y viento flojo a moderado del este y sureste. El clima en La Rioja será poco nuboso, con temperaturas entre 4 y 17 grados y viento del sureste flojo, algo más intenso en el valle.