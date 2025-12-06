El tiempo en España durante este sábado, 6 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 6 de diciembre

El clima en España experimentará una transición hacia una situación anticiclónica tras el paso de frentes atlánticos. Durante el día, se prevén cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la Península, con algunas áreas mediterráneas y Baleares mostrando intervalos de nubes altas y una tendencia a despejar en el tercio sur.Se esperan precipitaciones en el cuadrante noroeste, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en otros puntos, especialmente en montañas. En Galicia, las lluvias pueden ser persistentes, con acumulaciones importantes y alguna tormenta aislada. En Canarias, habrá intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de chubascos débiles en el norte de Tenerife y La Palma.Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, alcanzando valores elevados en el tercio norte. Predominarán vientos moderados del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en el norte de Galicia y el Cantábrico. En Canarias, el viento será de componente este, flojo a moderado.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos nubosos en Madrid con brumas matinales, lloviznas dispersas y temperaturas entre 9 y 15 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos en la vertiente atlántica con precipitaciones débiles por la mañana y poco nubosos por la tarde. Habrá brumas matinales y temperaturas en ascenso, con máximas de 24 grados y mínimas de 6 grados. Los vientos serán flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles en el Valle de Arán por la mañana, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde. En el resto de la región, se espera cielo poco nuboso con nubes altas y brumas matinales en la depresión central. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 23 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable, aumentando ocasionalmente en el tercio sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo y el sistema Ibérico occidental, mientras que en el resto de la región habrá intervalos de nubes altas. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas en el sistema Ibérico y el oeste del Pirineo durante las primeras horas. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, alcanzando 4 grados y las máximas también subirán, llegando a 20 grados. Habrá heladas débiles en algunos puntos del Pirineo y viento moderado del oeste en el sistema Ibérico, con viento flojo variable en el resto.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el litoral y suroeste. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando entre 11 y 20 grados, mientras que las máximas tendrán un ligero aumento en el litoral oriental y un moderado en el resto. Los vientos serán del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, alcanzando una mínima de 5 grados, mientras que durante el día se espera un notable ascenso, con una máxima de 21 grados. Habrá un viento moderado del oeste.

Intervalos de nubes medias y altas, predominando las bajas en el norte de las islas occidentales, con baja probabilidad de lluvias dispersas en las orientales durante la madrugada. Calima ligera en medianías del sur por la tarde. Temperaturas en ascenso, con máximas de 24 grados y mínimas de 13 grados. Viento del noreste girando a componente este en medianías y cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso por la mañana, con temperaturas en ascenso hasta 23 grados y mínimas de 7 grados; viento moderado en Valencia y Alicante y flojo en Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas y se espera probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las montañas del norte y este; las temperaturas mínimas ascenderán a 5 grados y las máximas alcanzarán los 18 grados, con viento del suroeste que será flojo a moderado, pudiendo haber rachas fuertes.

El clima se presentará con cielos nubosos, aunque se abrirán claros por la tarde en zonas llanas. Habrá brumas y nieblas densas en las montañas, especialmente en Guadalajara y Serranía de Cuenca. Se prevén precipitaciones débiles en la mañana, con temperaturas en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados y un mínimo de 5. Los vientos serán flojos a moderados, cambiando de dirección hacia el sur en la mitad occidental.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos flojos del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 15 y 21 grados y vientos moderados de poniente que amainarán por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte, temperaturas en ascenso de 9 a 19 grados y vientos flojos del suroeste. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso con brumas matinales, lluvias débiles en el norte, temperaturas entre 5 y 13 grados y vientos flojos con rachas fuertes en el Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso con brumas y precipitaciones débiles, temperaturas en ascenso y viento del suroeste.