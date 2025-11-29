La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este sábado, 29 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 29 de noviembre

El clima en España se verá afectado por la entrada de una masa húmeda atlántica, lo que provocará cielos muy nubosos en la mitad norte de la Península. Las precipitaciones comenzarán en Galicia y se extenderán al resto, siendo más débiles y ocasionales en la parte oriental. En Galicia, las lluvias serán persistentes y localmente fuertes en el oeste.En el resto de la Península y Baleares, se espera un inicio poco nuboso que irá aumentando a nuboso, con probables precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur, en forma de nieve en cotas superiores a 1200-1600m. En Canarias, el norte de las islas montañosas estará nuboso con posibles lluvias, especialmente en La Palma, mientras que el resto de las islas se mantendrá poco nuboso o despejado.Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y noroeste peninsular, mientras que descenderán en el resto, especialmente en la meseta Sur y zonas montañosas de la meseta Norte. Habrá heladas débiles en zonas de montaña del norte y sureste y el viento será flojo variable en el interior, con intervalos moderados en los litorales del norte y un alisio moderado en Canarias.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos velados en Madrid, con lluvias débiles en la Sierra y temperaturas entre -2 y 12 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos que se tornarán nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en Sierra Morena al anochecer. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas alrededor de 20 grados y mínimas de 0 grados. Vientos flojos variables, con componente oeste en la tarde y poniente moderado en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas por la tarde, brumas matinales en el interior, temperaturas en ascenso o estables, heladas débiles en los Pirineos y un viento flojo que cambiará a suroeste moderado en el litoral al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aunque se espera un aumento de nubes en el cuadrante noroeste hacia el final del día, con posibilidad de precipitaciones débiles de nieve en el Pirineo por encima de los 1400-1600 m. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 15 grados y una mínima de -1 grado, con heladas débiles en el sistema Ibérico y viento flojo de dirección variable.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias que se moverán de oeste a este. La cota de nieve bajará a 1000-1200 metros al final del día, con temperaturas entre 17 y 5 grados. El viento será flojo del sur, girando a noroeste y aumentando a moderado en la costa.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con predominio de cielo poco nuboso, con temperaturas en ascenso que alcanzarán una máxima de 18 grados y una mínima de 4 grados. Habrá un viento flojo a moderado del suroeste.

En el norte de las islas montañosas, se esperan intervalos nubosos más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado. Habrá entrada de polvo en suspensión, dejando calimas ligeras en altura. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 24 grados, con viento moderado del nordeste y brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será poco nuboso, con temperaturas entre 1 y 20 grados y viento flojo a moderado del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos que irán aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que se desplazarán de noroeste a sureste. La cota de nieve descenderá a 1600 - 1300 metros y se podrán experimentar brumas y nieblas en la meseta, dejando cencellada. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -4 grados y las máximas alcanzarán los 14 grados, con heladas débiles o moderadas y un viento flojo variable que tenderá a suroeste y oeste, aumentando de intensidad.

El clima se presentará con cielos velados y nubosos, con lluvias débiles en el tercio oeste de Toledo y noroeste de Guadalajara. La cota de nieve se situará entre 1500 y 1700 metros. Se anticipan brumas y bancos de niebla matinales en valles y zonas de montaña. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -4 grados y las máximas alcanzarán los 17 grados, con heladas débiles en algunas áreas. El viento será flojo, con intervalos moderados en Albacete al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos flojos que se intensificarán a moderados por la tarde. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 10 y 19 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados de poniente al final de la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos nubosos, lluvias y chubascos por la tarde, temperaturas entre 1 y 17 grados y viento flojo que girará a moderado en el litoral. Por otro lado,

En Navarra, cielos nubosos con lluvias débiles al final del día, temperaturas entre -1 y 10 grados y cota de nieve descendiendo a 1400-1500 metros.

El clima en La Rioja será poco nuboso, con aumento de nubosidad y probables precipitaciones débiles al final del día; las temperaturas oscilarán entre 2 y 12 grados, con heladas débiles en la Ibérica y viento flojo variable.