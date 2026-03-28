El tiempo en España durante este sábado, 28 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por un frente débil, generando cielos nubosos en la mitad norte, con precipitaciones en la vertiente cantábrica y Pirineos, donde la nieve descenderá a 600/900 metros. En el resto de la Península, se mantendrá estabilidad con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas descenderán en el Sistema Central y noroeste, mientras que aumentarán en los archipiélagos y sureste. Habrá heladas débiles en montañas del norte y moderadas en el Pirineo. Viento moderado del norte y oeste, con rachas fuertes en el cuadrante nordeste y alisio en Canarias. Poco nuboso o despejado en Madrid, con temperaturas entre 4 y 21 grados y viento flojo del norte con rachas fuertes en la Sierra. Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con posibles lloviznas en el litoral mediterráneo y temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos y levante moderado en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, que se tornará nuboso por la tarde. Se anticipan precipitaciones en la cara norte del Pirineo, con la cota de nieve descendiendo a 900-1000 m y acumulaciones significativas en el valle de Arán. Las temperaturas oscilarán entre 22 grados de máxima y -1 grado de mínima, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del noroeste, aumentando a fuerte en cotas altas y en el sur de Tarragona. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado por la mañana, volviéndose nuboso por la tarde. Se anticipan precipitaciones débiles y aisladas en la divisoria del Pirineo y en Cinco Villas, con una cota de nieve que descenderá de 1200-1400 m a 700-900 m. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 20 grados y una mínima de -2 grados, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. Habrá viento fuerte del noroeste en el valle del Ebro y del norte en el sistema Ibérico, con rachas muy fuertes y posibilidad de ventisca en cotas altas del Pirineo. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y algunas claros al final del día. Habrá precipitaciones más intensas por la tarde y la cota de nieve descenderá a 1000-1100 metros. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 13 grados, con mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, además de heladas débiles en la Cordillera. Los vientos serán flojos a moderados del nordeste. El clima se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. La cota de nieve se situará en 1100 m, ascendiendo posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 18 grados, con pocos cambios o en ascenso. En Menorca y el nordeste de Mallorca, se espera viento fuerte del norte, con rachas de hasta 70 km/h, que disminuirá a moderado del noroeste por la mañana. En el resto de la región, el viento será flojo a moderado del este y nordeste, girando a componente oeste por la mañana. Nuboso en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la noche. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con pocos cambios o ligero ascenso en las máximas. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas al alisio. Cielo con intervalos nubosos en Alicante y poco nuboso en el resto, con lluvias débiles posibles; temperaturas entre 2 y 21 grados y viento moderado que se intensificará por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará nuboso con precipitaciones débiles en el extremo norte y noreste, especialmente al final del día, mientras que en el suroeste se abrirán grandes claros. La cota de nieve descenderá de 1000-1400 metros a 600 metros, con nieblas en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas se mantendrán en -4 grados y las máximas alcanzarán los 19 grados, con un ligero descenso en montaña y heladas débiles en zonas altas. El viento del norte y noreste será flojo, aumentando en intensidad con rachas fuertes en áreas montañosas. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y bajas en la mitad oriental durante la madrugada. A partir de la tarde, se espera un aumento de nubosidad en el norte y en el sur. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente en La Mancha, mientras que las máximas descenderán en el cuadrante noreste y ascenderán en la mitad sur, alcanzando hasta 21 grados. Habrá heladas débiles en zonas montañosas y viento flojo a moderado del norte, con rachas fuertes en áreas altas. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 18 grados y viento moderado que disminuirá por la tarde. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 12 y 17 grados y viento de levante flojo a moderado. Cielos nubosos con probabilidad de nieblas en zonas altas, precipitaciones intensas por la tarde y descenso de la cota de nieve. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso al principio, aumentando a nuboso y cubierto, con probabilidad de nieblas en zonas altas y precipitaciones por la tarde; temperaturas entre -1 y 9 grados, con heladas débiles en el Pirineo y vientos moderados. El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en la sierra y temperaturas entre 3 y 13 grados.