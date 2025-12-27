El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 27 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 27 de diciembre

El clima en España se mantendrá inestable, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionales, especialmente en Baleares, la fachada oriental y el cuadrante nordeste peninsular. En el este de Cataluña se prevén lluvias persistentes y fuertes, que también podrían afectar de forma local a las islas y la Comunidad Valenciana. En el resto de la Península, los cielos serán poco nubosos, aunque tenderán a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que traerá precipitaciones a Extremadura y Andalucía, con posibilidad de tormentas y granizo.

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mayor parte de la Península, siendo notable en el Ebro y Cantábrico oriental, mientras que en Andalucía occidental se prevé un descenso. Las mínimas también subirán en la mitad norte, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste. Se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular y moderadas en montañas del norte.

El viento soplará de componente sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental. En Canarias, el viento será moderado de componente oeste, mientras que en el resto del país predominará el viento de componente este, con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Intervalos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 0 y 12 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos que se cubrirán con precipitaciones moderadas, localmente fuertes en el tercio occidental y litorales, con tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas de -2 grados y máximas de 18 grados, con vientos flojos a moderados del este y rachas fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo muy nuboso en Cataluña con precipitaciones persistentes, especialmente en la mitad oriental y el tercio sur, donde habrá tormentas y lluvias fuertes en el interior de Girona. La cota de nieve en el Pirineo estará entre 1500-1800 m. Temperaturas en ascenso en el tercio oeste, con máximas de 14 grados y mínimas de 5 grados. Heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del este en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles, más intensas por la tarde en la depresión del Ebro. La cota de nieve estará entre 1400-1700 m, con temperaturas en ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados y una mínima de -1 grado. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico, con viento flojo variable predominando del este por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso y posibilidad de brumas matinales y vespertinas. Las temperaturas oscilarán entre 14 y -2 grados, con un ascenso generalizado, especialmente en la Cordillera, donde se esperan heladas débiles a moderadas. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral y zonas altas.

Cómo estará el clima en España este sábado 27 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará caracterizado por un cielo nuboso o cubierto, con intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente fuertes que disminuirán durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 16 grados, con pocos cambios. El viento será en general flojo del este.

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en las islas más orientales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del noroeste, más intenso en vertientes expuestas y localmente fuerte en Lanzarote y Fuerteventura.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones en la mitad norte y temperaturas entre 4 y 15 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso en el este y con intervalos nubosos en el oeste, predominando las nubes bajas. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas en el este, con posibilidad de ser más consistentes al final del día. La cota de nieve ascenderá de 1200 a 1500 metros. Habrá brumas y bancos de niebla, con temperaturas en ligero ascenso, alcanzando una máxima de 12 grados y una mínima de -4 grados. Las heladas serán débiles en general, moderadas en zonas de montaña del norte y el viento será de componente este, flojo aumentando a moderado, con rachas fuertes en cotas altas.

En el suroeste, se espera un día poco nuboso que se tornará nuboso al final, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos, especialmente en las montañas del nordeste, donde son probables precipitaciones débiles. Habrá brumas y nieblas en los sistemas Central e Ibérico y temperaturas que oscilarán entre -1 y 12 grados, con heladas débiles generalizadas. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados en la Mancha y zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas en Madrid, temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos flojos a moderados del sur. Por otro lado,

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 9 y 17 grados y vientos flojos del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominará un cielo nuboso con brumas y bancos de niebla, posibles chubascos dispersos en Álava y temperaturas en ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados y un mínimo de 2. Viento flojo del sureste en el interior y del este en el litoral. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con brumas en zonas altas y lluvias débiles, temperaturas entre 2 y 11 grados y viento flojo del este.

El clima en La Rioja estará nuboso, con temperaturas entre 3 y 12 grados y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en la Ibérica.