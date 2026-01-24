El tiempo en España durante este sábado, 24 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 24 de enero

El clima en España se verá influenciado por una masa de aire marítima de origen polar, lo que resultará en cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio. Las lluvias serán menos probables y más débiles en la mitad suroriental, mientras que Galicia, Baleares y el entorno del Estrecho experimentarán los mayores acumulados. También se prevé la posibilidad de tormentas con granizo en algunas áreas.

Las temperaturas descenderán de manera generalizada, especialmente en la zona este, afectando sobre todo a las máximas. Se anticipan heladas en gran parte del interior de la mitad norte peninsular y en regiones de la meseta Sur. En las montañas, las heladas serán moderadas, con posibilidades de ser localmente fuertes en el Pirineo y la sensación térmica será muy baja en zonas altas debido al viento.

El viento soplará de manera moderada desde el oeste en la Península y Baleares, con rachas fuertes en los litorales y zonas interiores del tercio este. En Canarias, se prevé un alisio con intervalos fuertes, mientras que en el norte de las islas montañosas se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos nubosos en Madrid con temperaturas entre 1 y 8 grados, probables nieblas y precipitaciones débiles, especialmente en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles, posibles tormentas en el Estrecho y cota de nieve a 700-800 metros. Temperaturas en descenso, con máximas de 17 grados y mínimas de -1 grado y heladas en zonas montañosas. Vientos flojos a moderados del suroeste y fuertes en las sierras Béticas y litorales.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará muy nuboso con precipitaciones en la mitad norte y probabilidad de lluvias dispersas en el resto. La cota de nieve se situará entre 500-800 m, con nevadas significativas en el Pirineo y posibles en otras zonas del interior. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 13 grados y un mínimo de -2 grados, con heladas débiles en el interior. El viento será flojo, cambiando a oeste moderado, con rachas fuertes en zonas altas de Tarragona.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y claros en las horas centrales del día. Se esperan precipitaciones en el Pirineo y de forma dispersa en el resto, con nevadas significativas en zonas montañosas. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 11 grados y mínimas de -2 grados, con heladas débiles en áreas cercanas al Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será moderado del oeste, con posibilidad de rachas fuertes.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y brumas en zonas altas, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en forma de chubascos. La cota de nieve variará entre 400 y 1100 metros a lo largo del día y las temperaturas oscilarán entre 1 y 13 grados, con heladas débiles en la Cordillera. Vientos fuertes en el litoral y flojos en el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con intervalos nubosos por la mañana y chubascos ocasionales, posibles tormentas y granizo pequeño, más intensos antes de la tarde. La cota de nieve descenderá a 1000 m al mediodía. Temperaturas diurnas en descenso, con máxima de 14 grados y mínima de 2 grados. Viento moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas que pueden superar los 70 km/h en las Pitiusas.

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos al sur de las islas montañosas, en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en ligero a moderado descenso, con máximas de 21 grados y mínimas de 11 grados, especialmente en zonas de interior. Viento moderado del norte a noreste, con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas occidentales, así como en cumbres expuestas durante la madrugada, siendo más significativas en la vertiente noroeste de La Gomera y en cumbres de Gran Canaria. Amainando a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles, temperaturas en descenso con máximas de 15 grados y mínimas de 0 grados y viento moderado del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará nuboso o cubierto con nevadas débiles, especialmente en zonas de montaña, con temperaturas en descenso o sin cambios, heladas débiles a moderadas y viento del suroeste al oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

El clima se presentará con cielos nubosos y claros esporádicos en la mitad sur durante la tarde. Habrá probables nieblas matinales y vespertinas, especialmente en zonas de montaña. Se esperan precipitaciones débiles, más intensas en la madrugada y en las montañas de la mitad oriental, disminuyendo al final de la tarde. La cota de nieve estará entre 500-600 metros en el sistema Central y 700-800 metros en otras áreas. Las temperaturas descenderán, con máximas de 10 grados y mínimas de -3 grados y se prevén heladas débiles en algunas zonas. Los vientos serán flojos a moderados del oeste y suroeste, con intervalos más intensos en las sierras.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas en Madrid, con tormentas por la mañana y claros por la tarde; temperaturas entre 8 y 15 grados y vientos fuertes del oeste. Por otro lado, cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 9 y 15 grados y vientos fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos con chubascos por la tarde, temperaturas entre 0 y 12 grados y viento fuerte en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso, con brumas y nieblas en el Pirineo, chubascos en la madrugada y temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 6°C y un mínimo de -1°C.

El clima en La Rioja será nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, temperaturas en descenso y heladas moderadas en la sierra.