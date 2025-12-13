El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 13 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 13 de diciembre

El clima en España se prevé inestable, especialmente en Canarias, el sur peninsular y el área mediterránea debido a la borrasca Emilia. Predominarán cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio, aunque se espera que la mitad norte peninsular comience a despejarse, salvo en las áreas mediterráneas.Se anticipan precipitaciones en Baleares, el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, siendo poco probables en Cataluña. Las lluvias más intensas se concentrarán en Málaga, Cádiz y Ceuta, donde se podrían acumular más de 100 litros, mientras que en Canarias también se prevén chubascos fuertes y persistentes, especialmente en las vertientes norte de las islas montañosas.Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental de la Península, con descensos en la Ibérica sur y en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias y el cuadrante noroeste, mientras que se espera un aumento en el sureste y en las zonas mediterráneas. Habrá heladas débiles en las montañas del norte peninsular y vientos fuertes del norte en Canarias, con rachas muy fuertes y vientos moderados en el resto del país.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos nubosos en Madrid con claros por la tarde, temperaturas entre 4 y 15 grados y brumas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos con chubascos intensos en el área del Estrecho y litoral atlántico, además de intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 23 grados, con un ascenso generalizado. Los vientos serán flojos a moderados del este, con levante fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el litoral y prelitoral, con probabilidad de precipitaciones débiles, mientras que en el resto será poco nuboso. Habrá brumas y bancos de niebla en el interior. Las temperaturas mínimas ascenderán a 2 grados en Pirineos y Girona, con heladas débiles y las máximas alcanzarán los 17 grados, en descenso en el extremo suroeste. El viento será moderado del norte en el litoral y flojo en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos poco nubosos o despejados en la mitad norte, mientras que en la mitad sur habrá nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles en los extremos este y sur de Teruel. Se esperan brumas y bancos de niebla en el sistema Ibérico y la depresión del Ebro. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 13 grados de máxima, con heladas débiles en Pirineos y el sistema Ibérico y un viento flojo de dirección variable.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y predominio de claros en el sur, con probables brumas y nieblas en la Cordillera. Se esperan chubascos en el cuadrante noroccidental durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 16 grados, con mínimas en descenso y máximas en ascenso, además de heladas débiles en cumbres y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y algunas precipitaciones ocasionales. Las temperaturas nocturnas ascenderán ligeramente, alcanzando mínimas de 6 grados, mientras que las diurnas se mantendrán estables, con una máxima de 18 grados. Habrá viento flojo a moderado del este y nordeste.

Predominio de cielos nubosos con precipitaciones fuertes y tormenta a partir de la madrugada en las islas orientales y Tenerife y en la mañana en el resto, salvo en El Hierro con precipitaciones débiles a moderadas. Se esperan nevadas en cumbres de La Palma, Gran Canaria y Tenerife, siendo más cuantiosas en esta última. Temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 21 grados, con viento fuerte del norte y rachas que pueden superar los 90 km/h en vertientes este y oeste y los 100 km/h en zonas altas. Rachas muy fuertes también en las islas orientales de madrugada.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 7 y 18 grados y viento moderado del nordeste en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos que irán a poco nuboso por la tarde, con brumas y nieblas dispersas en la primera mitad del día y por la noche, especialmente en la meseta; las temperaturas mínimas descenderán hasta 0 grados y las máximas ascenderán hasta 15 grados en las zonas de montaña del oeste, mientras que en el este habrá un ligero descenso, con heladas débiles en zonas de montaña y algunas áreas aisladas de la meseta y un viento flojo del este y noreste.

El clima se presentará con cielos nubosos y claros por la tarde, especialmente en la mitad norte. Habrá brumas y nieblas en zonas de montaña, con precipitaciones débiles en Albacete. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -3 grados y las máximas alcanzarán los 16 grados, con un aumento en la mitad occidental y un descenso en la oriental. Se esperan heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y vientos flojos del este y nordeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos en Madrid con chubascos persistentes y tormentas, temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos fuertes de levante. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla, con probables precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas entre 15 y 19 grados y vientos moderados del noreste que podrían intensificarse.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos de nubes bajas en el tercio norte por la noche, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior; temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 16 grados, con viento flojo variable.

Cielo poco nuboso en La Rioja, con brumas y niebla matutina, temperaturas entre 3 y 10 grados y viento flojo del este y sureste.