La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 10 de enero

El clima en España se verá afectado por una intensa circulación atlántica del noroeste, que traerá abundante humedad y aire frío al norte peninsular. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental, mientras que en el resto del país y Baleares habrá nubosidad con posibilidad de lluvias débiles en algunas áreas.

En las zonas montañosas de la mitad norte, se prevé nieve a partir de los 800-1000 m, con una cota que ascenderá a 900-1200 m en el Pirineo y la Ibérica meridional. En el resto del país, la cota de nieve subirá a 1200-1600 m. En Canarias, se anticipan intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles en el nordeste de las islas montañosas.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, excepto en el noroeste, donde se mantendrán estables. Las mínimas no variarán en el Cantábrico, la fachada sur mediterránea y Baleares, pero habrá un ligero descenso en el resto, especialmente en la meseta Sur. Se prevén heladas moderadas en los Pirineos y débiles en otras zonas montañosas. El viento será moderado del oeste, con intervalos fuertes en litorales atlánticos y cantábricos.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos, probables bancos de niebla matinales en la Sierra, temperaturas en descenso con máximas de 11 grados y mínimas de -1 grado, además de heladas débiles y viento flojo del noroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos nubosos y posibilidad de brumas y niebla matinal. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 19 grados, con heladas en las sierras orientales y vientos flojos a moderados, pudiendo ser fuertes en la vertiente mediterránea.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones en el Pirineo, con cota de nieve entre 800-1000 m y acumulación significativa en el Valle de Arán. Las temperaturas oscilarán entre -2 grados de mínima y 15 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento fuerte del oeste y noroeste en el tercio sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto de la región. Se esperan precipitaciones en el Pirineo y en Cinco Villas, con nieve a partir de los 800-1000 m. Las temperaturas oscilarán entre -1 grados de mínima y 12 grados de máxima, con heladas débiles a moderadas en el Pirineo. Habrá viento del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico oriental y en cotas altas del Pirineo.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles, que disminuirán por la tarde. En la Cordillera, se espera nieve a partir de los 900-1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 14 grados, con mínimas en descenso en algunas áreas y heladas débiles en zonas altas. El viento será flojo del oeste, intensificándose en el litoral por la tarde.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominará un cielo poco nuboso, aunque por la tarde en Menorca y el norte de Mallorca habrá intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 15 grados y un mínimo de 6 grados. El viento del noroeste será moderado, con rachas de 60 a 70 km/h en Mallorca y Menorca y hasta 100 km/h en cumbres y cabos.

Cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en la primera mitad del día. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas máximas de 21 grados y mínimas en ligero ascenso, alcanzando 11 grados, especialmente en la provincia oriental. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas entre 2 y 16 grados, con viento moderado y rachas fuertes en el interior norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de brumas y nieblas matinales, además de precipitaciones débiles en las zonas montañosas del norte y este durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará entre 900 y 1100 metros, subiendo al final del día por el oeste. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 10 grados y una mínima de -3 grados, con heladas débiles generalizadas, especialmente en las zonas de meseta del centro y oeste. El viento será de componente oeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en cotas altas y en el tercio oriental.

El clima se presentará poco nuboso al principio, con intervalos nubosos y probables brumas y bancos de niebla matinales en las Sierras de Alcaráz y Segura, así como en Ciudad Real. Se esperan lluvias débiles y aisladas en zonas de montaña del nordeste durante la madrugada. Las temperaturas descenderán, con mínimas al final del día, alcanzando -1 grados y heladas débiles en el cuadrante nordeste y zonas montañosas. La temperatura máxima será de 12 grados, con viento flojo variable en la mitad oeste y del noroeste en el resto, donde habrá intervalos moderados al principio.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas matinales, lluvias persistentes y temperaturas entre 1 y 11 grados, con viento moderado en el litoral. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con lluvias en el norte, temperaturas entre 0 y 5 grados y heladas débiles en el Pirineo.

El clima en La Rioja estará nuboso con posibilidad de débil precipitación, temperaturas en ligero descenso y viento flojo a moderado.