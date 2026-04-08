La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 8 de abril de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se verá afectado por una baja fría aislada al suroeste de la Península, generando cielos muy cubiertos y precipitaciones, especialmente en el cuadrante suroeste. Se prevén lluvias persistentes, puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y tormentas en la mitad oriental. En el resto de la Península y Baleares, habrá abundantes nubes medias y altas. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán en el centro y oeste, mientras que en el tercio oriental y Baleares habrá ligeros ascensos. Nuboso en Madrid, con temperaturas entre 10 y 25 grados, posibilidad de lluvia débil y chubascos tormentosos, especialmente en el este. En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos con lluvias y tormentas, especialmente en el tercio central y un descenso notable de las temperaturas, con máximas de 24 grados y mínimas de 6 grados. Los vientos serán flojos a moderados. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad alta. Habrá brumas y bancos de niebla en el litoral norte por la mañana. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 29 grados, mientras que en el litoral de Girona se mantendrán estables. El viento será flojo, con dirección variable y moderado en la Depresión Central de Lleida y Tarragona. La mínima será de 8 grados. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos en el sur y cielo poco nuboso en el norte. Las temperaturas mínimas ascenderán a 7 grados y las máximas alcanzarán los 29 grados, con un ligero descenso en la Ibérica sur. El viento será flojo, variando hacia el sureste por la tarde, con intervalos moderados en la depresión del Ebro y la Ibérica sur. El clima en Asturias se presentará nuboso, con lluvias y chubascos en la Cordillera, a veces con tormentas fuertes. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán localmente, mientras que las máximas experimentarán descensos ligeros en la Cordillera y más marcados en el litoral. El viento será flojo y variable. El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas, que darán paso a un cielo poco nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 27 grados de máxima, con pocos cambios o un ligero ascenso. Habrá viento flojo del este y brisas costeras durante las horas centrales del día. Intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos al norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles ocasionales y temperaturas mínimas de 13 grados. Las máximas descenderán a 21 grados, especialmente en zonas altas, donde se prevén heladas débiles. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte, que rolará a noroeste por la tarde y se esperan rachas muy fuertes en vertientes noreste y suroeste, arreciando por la noche. Cielo con intervalos nubosos por la mañana, temperaturas en ascenso y viento flojo de dirección variable en la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León estará nuboso en general, con lluvias y chubascos más probables hacia el oeste, donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. Se espera un descenso de la cota de nieve hasta unos 1900 metros en el oeste del Sistema Central durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando 4 grados, mientras que las máximas experimentarán un notable descenso, llegando a 27 grados en el cuadrante suroccidental, con pocos cambios en el resto. El viento será de componentes sur y este, tendiendo a variable, flojo o moderado, más intenso por la tarde en el tercio oriental. El clima se presentará nuboso o cubierto, con lluvia débil a moderada, más intensa en el tercio occidental. Las temperaturas mínimas descenderán en esta área, mientras que en el este de Cuenca y Albacete habrá un ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 25 grados, con mínimas de 2 grados al final del día. El viento será flojo y variable, con intervalos moderados en la parte central y oriental, pudiendo haber rachas fuertes en la zona central. Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones y tormentas ocasionales, temperaturas entre 11 y 18 grados. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibles precipitaciones débiles y temperaturas entre 14 y 19 grados, acompañadas de un poniente flojo a moderado. Se prevén intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas mínimas en descenso en el norte y máximas en descenso en el litoral, acompañadas de vientos flojos variables. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos por la tarde, con temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos a moderados del sur y este.