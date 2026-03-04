La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 4 de marzo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracteriza por una situación de inestabilidad debido a la borrasca Regina. Predominarán cielos nubosos en la mitad sureste, con chubascos que afectarán principalmente a la mitad sur, la fachada oriental y el centro peninsular, siendo posibles tormentas y granizo en algunas regiones. En Baleares, se esperan cielos nubosos con chubascos ocasionales, mientras que en Canarias habrá precipitaciones, especialmente en el norte. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad sur, con heladas débiles en los Pirineos. Soplará viento de componente norte, con intervalos fuertes en algunas áreas. Intervalos nubosos en Madrid, con cielos turbios y posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, alcanzando 20 grados de máxima y 8 grados de mínima. El clima en Andalucía se presentará con cielos nubosos y chubascos, especialmente en la mitad oriental, con posibilidad de tormentas. La cota de nieve estará por encima de 2000 metros, descendiendo a 1500 en las sierras orientales. Se espera un ligero descenso en las temperaturas mínimas, con máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 3 grados. Los vientos serán flojos, con intervalos fuertes en el extremo oriental durante la mañana. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el tercio norte y extremo sur, con posibilidad de lluvias aisladas en otras áreas. La cota de nieve estará entre 1800-2000 m, con temperaturas mínimas en ascenso (6 grados) y máximas estables (20 grados). Habrá viento moderado del nordeste en el litoral y flojo a moderado de componente este en el resto, con posibles rachas fuertes en el litoral y prelitoral central y sur. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en la mitad oriental del sistema Ibérico y del Pirineo, con probabilidad de lluvias aisladas en otras áreas. Se espera una reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo y barro. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 20 grados, con vientos flojos a moderados del este y sureste. El clima en Asturias se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde podrían aparecer nubes en la Cordillera, donde no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, con un predominio de ascensos en las máximas y el viento será flojo y variable, principalmente del sur. El clima se presentará con intervalos nubosos que evolucionarán a muy nuboso o cubierto, acompañado de brumas y calima. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, alcanzando una máxima de 20 grados y una mínima de 6 grados. El viento soplará de forma moderada del este y nordeste. En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un inicio de día nuboso con lluvias moderadas y posibilidad de chubascos fuertes y tormentas. Por la tarde, el cielo tenderá a intervalos nubosos con precipitaciones débiles. En el norte de las islas, habrá precipitaciones persistentes, mientras que en el resto la probabilidad de lluvias será baja. Se prevé calima ligera por la tarde en las islas orientales. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 21 grados, con heladas en cumbres y viento fuerte del noroeste que girará a norte y disminuirá a moderado. Cielo muy nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 8 y 21 grados y viento moderado a fuerte del nordeste. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el este y sur, con posibilidad de chubascos ocasionales, especialmente en zonas de montaña por la tarde y noche, donde podrían ir acompañados de tormenta; en el resto, se espera poco nuboso con nubosidad de evolución diurna y baja probabilidad de chubascos dispersos. Habrá brumas y bancos de niebla matinales, así como calimas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1 grado y una máxima de 19 grados, con viento de componente este, flojo a moderado y rachas fuertes en el sur. Predominarán cielos nubosos con calima y posibilidad de nieblas dispersas en zonas de montaña. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente fuertes en el tercio sur y oeste de Guadalajara, acompañadas de barro y tormentas por la tarde, con riesgo de granizo. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el Valle del Tajo, mientras que en el sureste aumentarán; las máximas oscilarán entre un ligero descenso en el suroeste y un ligero ascenso en el sureste y noreste, alcanzando 20 grados. Vientos flojos del este y nordeste, con intervalos fuertes en algunas áreas. Cielos cubiertos con chubascos fuertes por la mañana, temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos flojos. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla con chubascos ocasionales, temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos moderados del noreste. Poco nuboso con intervalos nubosos por la tarde en el sur, donde podría haber algún chubasco aislado; temperaturas entre 5 y 22 grados y viento flojo a moderado del este y sureste. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso con posibles lluvias débiles y chubascos dispersos por la tarde, temperaturas entre 3 y 15 grados y viento flojo a moderado del sureste. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos dispersos, temperaturas entre 6 y 17 grados y viento flojo a moderado del este y sureste.