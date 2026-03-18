La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 18 de marzo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos y algunas nubes bajas matinales en Baleares, Cataluña y Ebro. Se prevén bancos de niebla y chubascos ocasionales en Andalucía occidental y Extremadura, así como en el entorno pirenaico oriental. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias occidentales y gran parte de la Península, mientras que las mínimas aumentarán en la Península. Habrá viento flojo en general, moderado en litorales del sur y Galicia, con rachas fuertes en Canarias. Se espera calima ligera en el sur peninsular. Poco nuboso en Madrid, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, vientos flojos del este girando a sur por la tarde. En Andalucía, se prevén cielos nubosos con algunas precipitaciones débiles a moderadas en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, alcanzando 4 grados, mientras que las máximas se mantendrán en 23 grados en el litoral y descenderán en el resto. Los vientos serán moderados del sur en el tercio occidental y del este en el resto. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y al final del día se espera un aumento de nubosidad en el nordeste, con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 22 grados de máxima, con viento flojo que cambiará a componente este por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se nublará en el Pirineo y el sistema Ibérico zaragozano. Las temperaturas mínimas oscilarán en torno a 2 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 22 grados, con un ligero descenso en la mitad sur. El viento será flojo, cambiando a sureste moderado en la depresión del Ebro por la tarde. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con tendencia a despejarse, excepto en la mitad oriental donde podrían aparecer brumas nocturnas. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán, oscilando entre 21 y 8 grados. El viento será flojo, con intervalos moderados en la Cordillera. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Brumas y bancos de niebla en Mallorca y Menorca hasta la mañana. Temperaturas entre 3 y 20 grados, con pocos cambios. Viento flojo del este y nordeste, aumentando a moderado por la tarde. Cielos nubosos a muy nubosos con lluvias, especialmente en el norte de La Palma y Tenerife durante la mañana, remitiendo por la tarde. En las islas orientales, intervalos nubosos con chubascos a partir del mediodía. Temperaturas entre 10 y 22 grados, con ligero descenso en la provincia occidental. Viento de componente oeste, arreciando y girando a noroeste en las islas occidentales, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. Posibles rachas del suroeste en Lanzarote y Fuerteventura. Cielo poco nuboso y temperaturas en descenso, con viento flojo de dirección variable en la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en el suroeste, donde podrían ocurrir chubascos dispersos. Habrá probabilidad de bancos de niebla matinales en el nordeste. Las temperaturas mínimas ascenderán a 1 grado y las máximas descenderán a 23 grados, con viento flojo del este o sureste y algunos intervalos moderados en el sur y este. El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en la Alcarria de Cuenca, mientras que en Toledo y Albacete se mantendrán sin cambios. Las máximas descenderán, alcanzando los 22 grados y las mínimas llegarán a -1 grado. Los vientos serán flojos a moderados del este por la mañana, cambiando a sur flojo durante las horas centrales del día. Cielos nubosos con precipitaciones débiles, temperaturas entre 13 y 19 grados y vientos flojos del este en Madrid. Por otro lado, cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ascenso y vientos moderados del oeste. Se espera un clima poco nuboso o despejado, con nubosidad creciente en la mañana y temperaturas mínimas en ascenso, mientras que las máximas experimentarán ligeros descensos, acompañadas de viento del sureste flojo a moderado y rachas fuertes en zonas altas del este. El clima en La Rioja será poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 21 grados y viento flojo del sur y sureste.