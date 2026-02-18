La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 18 de febrero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se verá afectado por el paso de un frente que generará cielos nubosos en gran parte del territorio. Se prevén precipitaciones en la mitad norte, especialmente en Galicia y algunas tormentas en el norte peninsular. En Canarias, se mantendrán cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, con heladas débiles en el Pirineo. Predominará viento moderado de componentes oeste y sur, con rachas fuertes en el tercio norte y posibles en Alborán. Se esperan nieblas matinales en el sur de Andalucía y brumas en el noroeste. El clima en Madrid estará nuboso, con brumas y bancos de niebla por la mañana, lluvias débiles por la tarde y temperaturas entre 6 y 12 grados. En Andalucía, se prevén cielos nubosos con nubes altas en la costa mediterránea y bajas en el interior, con posibles precipitaciones débiles al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 24 grados, con un ligero descenso y vientos flojos que aumentarán a moderados del oeste, con rachas fuertes en el litoral y zonas altas del este. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos en el tercio oeste al final del día. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana en la depresión central, con precipitaciones débiles en el Pirineo de Lleida al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 20 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable, aumentando a suroeste moderado en el litoral por la tarde. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en el Pirineo por la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla en la mitad sur de Huesca y el este del valle del Ebro por la mañana. Al final del día, habrá precipitaciones en el Pirineo y la cota de nieve se situará entre 1100-1400 m. Las temperaturas mínimas descenderán a 2 grados y las máximas alcanzarán los 18 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo variable, aumentando a moderado por la tarde, con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico al final del día. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias que comenzarán por la mañana, intensificándose con chubascos y posibles tormentas a partir del mediodía. La cota de nieve descenderá de 1800 a 800-900 metros y las temperaturas oscilarán entre 18 y 4 grados, con heladas débiles en la Cordillera. El viento será flojo a moderado, girando a componente oeste por la tarde, con rachas fuertes en el litoral. Predominará un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimas de 6 grados, mientras que las diurnas se mantendrán en torno a los 19 grados. El viento será flojo a moderado del suroeste, con intervalos de fuerte por la noche y rachas de 60 a 70 km/h en la sierra de Tramuntana. Poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en costas del norte de Gran Canaria y en las islas más orientales. Se esperan temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 12 grados, con ligeros descensos en vertientes norte y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas entre 6 y 25 grados y viento flojo que se intensificará por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y cielos más cubiertos en las horas centrales, con precipitaciones débiles que serán más frecuentes por la tarde, especialmente en zonas de montaña, donde podrían ser localmente moderadas. La cota de nieve descenderá de 1800 a 900-1100 metros. Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un descenso moderado, alcanzando 15 grados como máximo y 1 grado como mínimo. Se prevén heladas débiles en cotas altas y viento del suroeste y oeste, flojo al principio, pero aumentando a moderado con rachas fuertes o muy fuertes, especialmente por la tarde. El clima se presentará nuboso con brumas y bancos de niebla matinales en la Comunidad. Se esperan lluvias débiles por la tarde, especialmente en zonas altas, mientras que las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas alcanzarán los 22 grados, con un notable descenso en el sistema Central. El viento será flojo del sur, aumentando a moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en Alcaráz y Segura. El clima en Madrid se presentará con intervalos de cielos nubosos, temperaturas entre 13 y 17 grados en ligero descenso y vientos moderados de poniente, ocasionalmente fuertes por la tarde. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 13 y 20 grados, con vientos flojos que se intensificarán por la tarde. Intervalos nubosos que se tornarán nubosos, con lluvias y chubascos por la tarde, posibles tormentas, temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 18, viento moderado del sur girando a oeste. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, nieblas matinales y lluvias por la tarde, con temperaturas entre 3 y 14 grados. El clima en La Rioja estará nublado, con precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas entre 4 y 17 grados y viento moderado con rachas fuertes en la Ibérica.