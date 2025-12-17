La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 17 de diciembre

El clima en España se mantendrá inestable en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla, debido a un sistema de bajas presiones. Se esperan cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones y tormentas, incluyendo la posibilidad de granizo ocasional. Las lluvias serán especialmente fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y en los litorales de Cataluña.

En el resto del país, el tiempo será más estable, con altas presiones que dejarán cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste. Sin embargo, se prevén precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental al principio y cielos nubosos en el extremo noroeste por el acercamiento de un frente. Canarias también experimentará un día inestable, con cielos nubosos y abundantes precipitaciones en las vertientes norte de las islas centrales.

Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, mientras que en Canarias se registrarán descensos. Las mínimas aumentarán en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular. Además, se prevén heladas débiles en entornos de montaña y un viento moderado del este y nordeste en Baleares, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos, brumas en zonas altas, temperaturas entre 7 y 15 grados y viento flojo del norte.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se espera un día con intervalos de nubes bajas que se despejarán por la tarde, excepto en el extremo oriental donde habrá cielos nubosos y chubascos ocasionales. Habrá brumas matinales en las sierras Béticas, con temperaturas mínimas alrededor de 0 grados y máximas en ascenso hasta 19 grados, acompañadas de vientos flojos del norte.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en el norte. Se esperan precipitaciones en el sur de Tarragona, con chubascos localmente fuertes y tormentas, especialmente por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas se mantendrán en 17 grados en Girona y tendrán un ligero ascenso en el resto. Habrá heladas débiles en los Pirineos y vientos moderados del nordeste en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso en el tercio central y sur y poco nuboso en el norte. Habrá precipitaciones débiles en la mitad sur y nieblas en el sistema Ibérico por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 15 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo de componente norte.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que se despejarán al final de la tarde, con nieblas matinales en zonas altas. Habrá probables lluvias débiles en el este durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 15 grados, con mínimas en descenso y máximas en ascenso, especialmente en la Cordillera. El viento será flojo y variable, predominando del sur por la tarde.

Cómo estará el clima en España este miércoles 17 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto, con intervalos nubosos en la mañana. Se esperan precipitaciones ocasionales, especialmente en Mallorca y Pitiusas, donde pueden ser fuertes y con tormenta. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios y habrá viento flojo a moderado del nordeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, cielos nubosos con probables lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos tras el mediodía. En las islas centrales y La Gomera, predominio de cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y zonas altas. En el resto de islas, predominio de intervalos nubosos, más compactos en vertientes norte donde no se descarta alguna precipitación débil al final del día. Temperaturas entre 13 y 22 grados. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas, con rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones generalizadas y chubascos fuertes en el norte de Castellón y sur de Valencia; temperaturas entre 7 y 18 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima se caracterizará por intervalos de nubes bajas que darán paso a un cielo poco nuboso, con brumas y nieblas matinales en el sureste; se podrían registrar algunas precipitaciones débiles en montaña al inicio del día, con la cota de nieve por encima de los 1500 o 1600 metros. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta 0 grados, mientras que las máximas ascenderán moderadamente hasta 15 grados, con heladas débiles en cotas altas y un viento moderado de norte y noreste que se tornará flojo y variable al final del día.

El clima se presentará con cielos nubosos y brumas matinales, con precipitaciones débiles en Albacete. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando 1 grado al final del día, mientras que las máximas ascenderán hasta 15 grados, especialmente en el extremo occidental de los Valles del Tajo y del Guadiana. Se esperan heladas débiles en zonas altas y vientos flojos del nordeste que cambiarán a este por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos y brumas matinales en Madrid, con temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos flojos. Por otro lado, cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos flojos que se intensificarán del noreste por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso de madrugada con brumas en zonas altas, lluvias débiles por la mañana y temperaturas entre 4 y 17 grados, despejándose por la tarde. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con brumas y nieblas en zonas altas, posibles lluvias débiles en el sur, temperaturas entre 3 y 13 grados y viento del noroeste.

Cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil al principio, temperaturas entre 5 y 14 grados y brumas matinales en zonas de montaña.