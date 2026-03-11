La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 11 de marzo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se prevé con una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares debido a las altas presiones. Sin embargo, el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla mantendrán inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones localmente fuertes en el sur de la Comunidad Valenciana. En el tercio norte peninsular, un frente cubrirá los cielos de oeste a este, con lluvias débiles en Galicia y los Pirineos. En Canarias, se esperan cielos nubosos y lluvias débiles en el norte. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península, con heladas débiles en montaña. El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubes y temperaturas que oscilarán entre 3 y 17 grados, con posibilidad de brumas matinales y heladas débiles en zonas altas. Cielos nubosos con posibilidad de lluvias en el este, heladas débiles en las sierras, temperaturas mínimas de -1°C y máximas de 19°C y vientos flojos a moderados del este. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y probables brumas por la mañana, sin descartar bancos de niebla. Se esperan chubascos ocasionales en el interior de Girona por la tarde y precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo de Lleida. Las temperaturas oscilarán entre 3 grados de mínima y 20 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y probables brumas y bancos de niebla en la depresión del Ebro y el sur de Huesca por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo por la tarde, con cota de nieve entre 1600-1900 m. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 18 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico y viento flojo variable que cambiará a noroeste por la tarde. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y probabilidad de nieblas en el sur y suroeste. Habrá lluvias débiles que cesarán por la noche, con temperaturas entre 16 y 7 grados y un leve ascenso de las mínimas en el tercio occidental. Se esperan heladas débiles en cotas altas y viento flojo variable. El clima estará muy nuboso con precipitaciones en Ibiza, Formentera y el sur de Mallorca, pero tenderá a poco nuboso con nubes de evolución en Mallorca, donde podrían ocurrir chubascos en la Sierra, interior y sur de la isla. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y habrá viento flojo del norte con intervalos de brisa en Mallorca por la tarde. Se prevé un predominio de cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles localmente moderadas. En Lanzarote y Fuerteventura, se espera que los intervalos nubosos tiendan a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con posibilidad de heladas en las cumbres centrales de Tenerife. El alisio será moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en las cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Intervalos nubosos en la mitad norte y cielo muy nuboso con precipitaciones en la mitad sur, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 18 grados. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, especialmente en el norte, donde se podrían registrar precipitaciones débiles. Habrá probabilidad de brumas y nieblas matinales dispersas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 grado, sin cambios o en descenso, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, con un ligero a moderado ascenso, notable en el suroeste. Se esperan heladas débiles dispersas, sobre todo en zonas de montaña y en áreas de meseta del este y sur, con viento del oeste o variable, generalmente flojo. El clima en Albacete se presentará nuboso, con intervalos de nubes altas en el sur y medias en el norte, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Se esperan brumas y probables nieblas matinales en áreas montañosas y valles de grandes ríos. Habrá lluvias débiles y chubascos dispersos que cesarán por la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán en el sureste, mientras que las máximas alcanzarán los 17 grados, con heladas débiles en zonas del Sistema Central e Ibérico. El viento será flojo, variando a lo largo del día. Cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 11 y 16 grados en Madrid, con vientos flojos que se intensificarán a mediodía. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla, con chubascos ocasionales y temperaturas entre 10 y 15 grados. Vientos flojos del oeste, cambiando al este durante el día. Cielos nubosos con brumas y nieblas, lluvias débiles en la mitad norte y temperaturas entre 3 y 16 grados. Viento flojo variable. Por otro lado, cielo nuboso en la mitad norte de Navarra, con temperaturas sin cambios y heladas débiles en las cumbres del Pirineo. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, con heladas débiles en la sierra y viento flojo del suroeste.