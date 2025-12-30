La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 30 de diciembre

El clima en España se prevé anticiclónico, con abundante nubosidad baja en las vertientes atlántica y cantábrica, así como en zonas bajas del interior. Esto generará brumas y nieblas matinales en amplias áreas, aunque se espera que tiendan a despejarse a lo largo del día. Las nieblas serán más densas y persistentes en el interior de Galicia y en las mesetas, especialmente en la Norte, donde podrían ser engelantes.

En el extremo norte peninsular, los cielos se cubrirán desde la madrugada, con precipitaciones en el Cantábrico. También se anticipan cielos nubosos y chubascos ocasionales en el entorno del Estrecho. En Baleares, los restos de inestabilidad dejarán intervalos nubosos con posibilidad de chubascos dispersos, que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas.

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y en el norte peninsular, mientras que aumentarán en la mitad sur de la fachada oriental. Las mínimas también descenderán en parte de la meseta Sur y del tercio este, con heladas débiles en amplias zonas del interior. El viento será en general flojo, predominando las componentes sur y este en Canarias y norte y oeste en la Península y Baleares.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid se presentará con cielos poco nubosos, brumas y nieblas matinales, temperaturas entre 0 y 11 grados y vientos flojos del norte.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en el Estrecho y el litoral mediterráneo, brumas y bancos de niebla. Temperaturas entre 0 y 19 grados, con heladas débiles en el interior y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará poco nuboso con brumas y nieblas matinales en el interior. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 0 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados, con un ligero descenso en la depresión central. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del norte en el litoral, con predominio de vientos flojos variables en el resto de la región.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará poco nuboso, con brumas y nieblas matinales en las depresiones. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad norte, alcanzando -2 grados, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. Las máximas, por su parte, ascenderán ligeramente en la mitad oriental, llegando a 13 grados. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y zonas colindantes, con un viento del noroeste moderado en la depresión del Ebro y en cotas altas de Pirineos y flojo en el resto.

El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso al inicio, aumentando a nuboso en el interior. Habrá brumas y nieblas dispersas al final del día, con posibilidad de lluvias débiles en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 13 grados, con heladas débiles en las cumbres y viento flojo del sur, cambiando a este por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y chubascos ocasionales, especialmente por la mañana. Por la tarde, el cielo se despejará, quedando poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 16 grados de máxima, con un ligero descenso en las nocturnas. El viento será flojo, proveniente del oeste y noroeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso con intervalos ocasionales durante las horas centrales. En el resto, cielos nubosos predominantes. Temperaturas entre 11 y 21 grados, con viento flojo de dirección variable y brisas en costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con brumas matinales, temperaturas entre 1 y 18 grados y viento moderado en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos de nubes bajas y posibilidad de precipitaciones débiles en el nordeste durante la segunda mitad del día, además de brumas y nieblas persistentes en la meseta, que pueden ser engelantes. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 11 grados y un mínimo de -3 grados, con heladas débiles generalizadas y viento variable flojo que se fijará del noroeste en el este, aumentando a intervalos moderados.

Cielos poco nubosos con nieblas dispersas al inicio y final del día. Temperaturas mínimas en descenso, alcanzando -2 grados y máximas de 14 grados. Heladas débiles en Guadalajara y el norte de Cuenca. Vientos variables, predominando el norte en la mitad septentrional y el oeste en el resto, con intervalos moderados por la tarde en el cuadrante suroriental.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos, con temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos flojos a moderados de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 10 y 17 grados y algunas precipitaciones débiles por la mañana. Vientos flojos a moderados del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas y bancos de niebla en el interior, lluvias débiles a partir del mediodía y temperaturas entre 2 y 13 grados. Viento flojo del nordeste. Por otro lado, cielo nuboso en Navarra con brumas matinales, probables lluvias débiles y temperaturas entre 0 y 8 grados.

El clima en La Rioja será poco nuboso con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo variable que aumentará a moderado del noroeste.