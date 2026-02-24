El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 24 de febrero de 2026. El clima en España se verá afectado por la inestabilización del anticiclón y la llegada de un frente al noroeste. Se prevén nubes bajas y brumas en zonas litorales, con lluvias y lloviznas débiles en Galicia. En Canarias, el cielo estará poco nuboso o despejado, con calima en algunas áreas. Las temperaturas máximas ascenderán en el este, la meseta norte, Baleares y el Cantábrico, mientras que en el resto habrá un ligero descenso. Se esperan vientos flojos de dirección variable, con intervalos moderados en el noroeste y brisas en el Levante. Las heladas serán débiles en cumbres montañosas. Cielos despejados en Madrid, con temperaturas entre 4 y 20 grados y viento flojo variable. El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos o despejados, algunas nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica y el área del Estrecho. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 24 grados, con vientos flojos y variables. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá probables brumas y bancos de niebla en la depresión central de Lleida por la mañana y en el litoral a primeras horas y al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 23 grados, con mínimas en ligero ascenso y máximas que podrían descender ligeramente en el litoral y Pirineos. El viento será flojo del suroeste en el litoral, aumentando a moderado en la mitad norte por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Se anticipan brumas y bancos de niebla en el sur de Huesca y el este de Zaragoza por la mañana. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios y el viento será flojo y variable, predominando del oeste en el sistema Ibérico y del este en el resto durante las horas centrales del día. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso, predominando nubes altas. Las temperaturas mínimas y máximas aumentarán, oscilando entre 8 y 23 grados, con heladas débiles en las cumbres de la Cordillera. Los vientos serán flojos y variables en el litoral y moderados de componente sur en el interior. El clima se caracterizará por un cielo poco nuboso o despejado, con brumas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 19 grados de máxima, con pocos cambios. Habrá un viento flojo del sur y suroeste, que temporalmente cambiará a del oeste en Menorca. Despejado salvo intervalos nubosos en el litoral norte de las islas occidentales por la noche. Calima generalizada, afectando principalmente a medianías y vertientes sur, en remisión al final del día. Temperaturas en ligero descenso, con máxima de 26 grados y mínima de 16 grados, más acusado en las mínimas de La Palma. En costas, viento flojo con predominio del sureste, que rolará a norte a lo largo de la tarde; en medianías y zonas altas sureste moderado amainando al final del día. En Lanzarote y Fuerteventura intervalos de viento fuerte en la vertiente oeste durante la primera mitad del día. Cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 7 y 26 grados y brumas en el litoral por la mañana y al final del día. Viento flojo variable, aumentando ocasionalmente en Alicante. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con aumento de nubes medias y altas en el oeste al final del día, brumas y probables nieblas matinales dispersas; las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 22 grados, con un ligero ascenso en las mínimas y un ligero descenso en las máximas en montaña, mientras que el viento será variable y flojo, aumentando de intensidad hacia el sur y suroeste. Cielos despejados con intervalos de nubes altas marcarán el clima, con temperaturas mínimas en ascenso, excepto en Toledo, oeste de Ciudad Real y norte de la Ibérica, donde se mantendrán sin cambios. Las temperaturas máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso y se espera un viento flojo variable, predominando del sur y suroeste en las horas centrales del día. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con brumas matinales y temperaturas entre 11 y 17 grados. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con brumas matinales y temperaturas entre 10 y 19 grados, acompañadas de vientos flojos. Poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas y máximas en aumento y vientos flojos a moderados del sur. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso con algunas nubes altas, brumas y nieblas dispersas en el Ebro por la mañana, con temperaturas entre 3 y 18 grados y vientos flojos del sur y sureste. El clima en La Rioja será poco nuboso con brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, con viento del sureste en el valle y más intenso en la sierra.