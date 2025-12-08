El tiempo en España durante este lunes, 8 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 8 de diciembre

El clima en España se mantendrá bajo una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país. Habrá abundante nubosidad baja en la vertiente atlántica, interiores del área cantábrica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, aunque se espera que esta tendencia a levantar permita cielos poco nubosos en general. Solo en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte se predominarán cielos nubosos o cubiertos debido a un frente atlántico que traerá precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica occidental.Se prevén nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, con posibilidad de ser más densas en Mallorca y puntos de la meseta Sur. En Canarias, se espera calima ligera que tenderá a disminuir. Las temperaturas máximas aumentarán en el este de la meseta Sur, Baleares y en gran parte del tercio norte y litorales de la fachada oriental peninsular, mientras que en el resto habrá pocos cambios. Las mínimas descenderán de forma ligera a moderada, con heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular. El viento soplará moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con intervalos fuertes en Galicia y la cordillera Cantábrica.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid estará nuboso por la mañana, con temperaturas entre 4 y 12 grados y brumas dispersas, mejorando a intervalos de nubes altas por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con brumas y niebla matinal en la vertiente atlántica. Temperaturas estables y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en Lleida y el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 20 grados, con un descenso en la mitad sur y ligero ascenso en el resto. Habrá heladas débiles en el pirineo y viento flojo variable, aumentando a sur y suroeste moderado en el litoral por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque al final del día habrá intervalos de nubes altas. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en el sistema Ibérico, especialmente en el sur de Huesca y posiblemente en el norte del valle del Ebro. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 18 grados de máxima, con un ligero descenso en el resto de la región y heladas débiles en algunas áreas. El viento será flojo y variable.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con posibilidad de brumas y nieblas matinales en zonas altas. Se esperan precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 10 grados, con descensos más notables en las máximas del interior oriental y vientos moderados del sur, con intervalos fuertes en la Cordillera.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y bancos de niebla en la mañana y por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 19 grados, con pocos cambios. Habrá un viento flojo del oeste y suroeste.

Predominio de cielos despejados con polvo en suspensión, dejando calimas ligeras en altura y disminuyendo de este a oeste. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo del sur, con intervalos moderados en zonas expuestas durante las horas centrales, modulado por brisas nocturnas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con brumas matinales y temperaturas entre 3 y 21 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielos nubosos en la primera mitad del día e intervalos nubosos en la segunda, predominando las nubes bajas, con posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Habrá algunas precipitaciones débiles y dispersas en el extremo occidental, con temperaturas que oscilarán entre los 0 grados de mínima y 16 grados de máxima y se espera alguna helada débil en las montañas del sureste. El viento será del sur y suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en cotas altas del norte hacia el final del día.

El clima se presentará con cielo despejado en la Ibérica y el sur de Albacete, mientras que en el resto de la región habrá nubosidad que disminuirá por la tarde. Se esperan brumas y nieblas matinales en el Valle del Guadiana y zonas llanas de la Mancha. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando los 2 grados y las máximas ascenderán levemente en el Sistema Ibérico, llegando a 20 grados en otras áreas. Habrá heladas débiles en la Ibérica y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 13 y 20 grados y vientos flojos de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 11 y 21 grados y vientos flojos.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se esperan intervalos de nubes altas, con temperaturas en ligero descenso, especialmente en las mínimas del sur de Álava y vientos moderados del sur, con rachas fuertes en zonas altas al final del día.

El clima en La Rioja se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas entre 4 y 14 grados y posibilidad de brumas y niebla matinal.