El tiempo en España durante este lunes, 30 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracterizará por un flujo húmedo del norte, con cielos nubosos en la mitad norte y precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica y Pirineos. En la mitad sur y Baleares, los cielos estarán poco nubosos. Se prevé nieve en montaña, con cota en ascenso. Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, mientras que las mínimas descenderán en el tercio sur y nordeste. Habrá heladas débiles en montañas del norte y sureste. El viento será moderado del norte, con rachas fuertes en algunas zonas y en Canarias, alisio con intervalos fuertes. Poco nuboso en Madrid, con temperaturas entre 0 y 21 grados y viento moderado del norte, con rachas fuertes en la Sierra. Cielos poco nubosos en Andalucía, con temperaturas mínimas en descenso (0 grados) y máximas que alcanzarán los 22 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados del norte. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en el Pirineo occidental, mientras que en el resto de la región habrá intervalos de nubes altas. La cota de nieve ascenderá de 800-1000 m a 1400-1800 m. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 grados en el interior y aumentarán en el Pirineo y Ampurdán, con máximas que alcanzarán los 22 grados, especialmente en la mitad norte. Se esperan heladas débiles en el interior y viento moderado del norte y noroeste, con rachas fuertes en las zonas altas del Pirineo. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se esperan precipitaciones débiles. En el resto de la región, habrá cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -3 grados en la mitad sur de Huesca, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados, especialmente en el Pirineo y sur de Teruel. Se prevén heladas débiles y un viento moderado a fuerte del norte y noroeste. El clima en Asturias se presentará cubierto, con brumas y nieblas en la Cordillera, especialmente de madrugada. Al final del día, se esperan lluvias débiles en la mitad oriental, con temperaturas entre 16 y 2 grados y heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo, aumentando a moderado en el litoral oriental. El clima se caracterizará por un predominio de cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso. Habrá viento fuerte del norte y nordeste, con rachas de 70 a 80 km/h, superando los 100 km/h en cumbres y cabos. Por la tarde, el viento disminuirá a entre flojo y moderado de componente oeste. Intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de las islas de mayor relieve, con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Calima afectará a Lanzarote y Fuerteventura a partir del mediodía y a Gran Canaria por la tarde. Temperaturas entre 11 y 24 grados, con viento moderado del nordeste y rachas muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste. El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso en el sur y máximas en ascenso, además de viento moderado del noroeste y heladas débiles en el interior. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes bajas en la mitad oriental y la Cantábrica, mientras que en el resto predominarán cielos poco nubosos o despejados; se esperan algunas precipitaciones débiles por la tarde en la Cantábrica, extremo nororiental e Ibérica, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas que alcanzarán los 21 grados, además de heladas débiles en la montaña y viento del norte y noreste con rachas fuertes. El clima en Guadalajara se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y bajas, extendiéndose por la mitad norte de la Comunidad durante la tarde. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -2 grados y las máximas alcanzarán los 21 grados, con un notable ascenso en la provincia de Cuenca. Se esperan heladas débiles en el tercio oriental y viento moderado del norte, con intervalos fuertes en zonas de sierra. Cielos poco nubosos y temperaturas entre 13 y 17 grados en Madrid, con vientos flojos a moderados del este. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos moderados del noreste. El clima estará cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, brumas y nieblas en zonas altas, temperaturas en ascenso entre 4 y 14 grados y viento flojo a moderado con intervalos fuertes en el litoral por la tarde. Cielos nubosos en La Rioja con precipitaciones débiles, especialmente en la Ibérica, temperaturas entre 5 y 14 grados y viento del noroeste con rachas fuertes en montaña.