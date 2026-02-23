La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por altas presiones en todo el territorio, con cielos despejados o nubes altas. Se prevén nubes bajas y brumas en la meseta Norte, el extremo norte y litorales mediterráneos. En Canarias, habrá intervalos de nubes altas y calima afectando a todas las islas. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, con ligeros descensos en algunas zonas del este y sudoeste. Las mínimas también subirán, salvo en Alborán y el sudoeste. En Canarias, se esperan pocos cambios en las máximas y un ascenso de las mínimas. Viento flojo de dirección variable predominará en el interior. Cielos despejados con nubes altas, temperaturas entre 2 y 21 grados y viento flojo variable. Cielos mayormente despejados en Andalucía, con algunas nubes altas y brumas matinales en la vertiente atlántica y el Estrecho. Temperaturas con ligeros cambios y vientos flojos, con levante moderado en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá brumas y bancos de niebla en la depresión central de Lleida por la mañana y en el litoral al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 23 grados de máxima, con un ligero descenso en el Pirineo y viento flojo variable, con intervalos moderados de noroeste en el Ampurdán por la mañana. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Por la mañana, podrían aparecer brumas y bancos de niebla en el sur de Huesca. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado en el Pirineo, con heladas débiles, mientras que en el resto de la región se espera un ligero ascenso, alcanzando máximas de hasta 22 grados, con vientos flojos de dirección variable. El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes altas y, durante la madrugada, algo de nubosidad baja en el litoral que podría generar nieblas dispersas. Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros, mientras que las máximas aumentarán, aunque de forma menos marcada en la Cordillera. Se esperan heladas débiles en las cumbres y vientos flojos variables, predominando el este en el litoral y cambiando a sur al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 24 grados. Predominará un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables o ascenderán. El viento será flojo del oeste y suroeste, girando a sur, con brisas débiles en Mallorca. Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y calima generalizada en todas las islas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 y 28 grados, con un ligero a moderado ascenso en las mínimas y un ligero descenso en las cumbres de mayor relieve. El viento será entre flojo y moderado de componente este, con intervalos de fuerte en la madrugada y mañana en Lanzarote y Fuerteventura. Cielo poco nuboso con brumas y bancos de niebla en la mitad norte del litoral, temperaturas mínimas en ligero ascenso y viento flojo variable. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubes altas, sin descartar brumas y bancos de niebla por la mañana, con temperaturas en ligero ascenso que oscilarán entre 0 y 21 grados y heladas débiles dispersas, acompañado de un viento flojo y variable. El clima se presentará con cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, predominando los ascensos, mientras que las máximas se mantendrán estables o con un ligero aumento. Se prevén heladas débiles locales en el sistema Ibérico y un viento flojo variable. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos flojos de levante. Por otro lado, El clima en Melilla será de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas entre 10 y 19 grados y vientos flojos variables. Se esperan intervalos de nubes altas y brumas matutinas, con temperaturas en ligero aumento y vientos flojos del este en el litoral. El clima en La Rioja será poco nuboso, con temperaturas entre 3 y 20 grados y posibilidad de brumas matinales.