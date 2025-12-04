El tiempo en España durante este jueves, 4 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 4 de diciembre

El clima en España se mantendrá marcado por el paso de frentes en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio. Estas lluvias serán poco probables y ocasionales en el tercio sur y la fachada oriental, así como en las islas Pitiusas. Se esperan precipitaciones más abundantes en Galicia, el Pirineo occidental y el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de tormentas y granizo ocasional.En las montañas de la mitad norte y sureste peninsular, se prevé nieve a cotas de 1300/1500 metros, subiendo a más de 1800 m en el sureste y pudiendo bajar a 1000/1300 m en el cuadrante nordeste. Se anticipan acumulados significativos en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta Sur. En Canarias, se presentarán cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas.Las temperaturas máximas descenderán en el norte de Aragón y Cataluña, mientras que en el resto del tercio norte y en Canarias permanecerán sin cambios. En el sur peninsular, se prevé un aumento más notable. Las mínimas aumentarán en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental, con heladas débiles en montañas del norte y sureste. El viento soplará moderado de componente oeste, con rachas fuertes en varias zonas y en Canarias, se espera un alisio moderado con intervalos de fuerte.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielos nubosos en Madrid con lluvias débiles que cesarán por la tarde, temperaturas entre 2 y 13 grados y brumas persistentes en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, especialmente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 20 grados, con heladas débiles en el este y vientos moderados del oeste, con rachas fuertes en el litoral y zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en el Pirineo, donde la cota de nieve estará entre 1200-1400 m. Habrá brumas y bancos de niebla en el norte de la depresión central por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre -2 grados de mínima y 17 grados de máxima, con heladas en el Pirineo y un descenso de las máximas en la mitad oriental. Se prevé viento del noroeste en el Ampurdán y el tercio sur, con posibles rachas fuertes en Tarragona.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en el Pirineo occidental, donde la cota de nieve estará entre 1100 y 1500 m. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta -1 grado, con heladas en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 14 grados. Habrá viento del oeste y noroeste, moderado en el sistema Ibérico y con posibilidad de rachas fuertes en su extremo oriental.

El clima en Asturias se presentará con cielos cubiertos, brumas y nieblas, especialmente en la Cordillera. Habrá lluvias débiles y chubascos en el litoral oriental y Picos de Europa, con una cota de nieve que descenderá a 1200-1400 metros. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 14 grados, con vientos flojos a moderados del oeste y rachas fuertes en el litoral.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por intervalos nubosos que aumentarán hacia el mediodía, cubriendo el cielo. Se esperan precipitaciones ocasionales, con posibilidad de tormentas o granizo pequeño. Las temperaturas se mantendrán estables y habrá un viento moderado del oeste y noroeste, con rachas fuertes que en Pitiusas podrían alcanzar los 70 km/h.

En las islas más orientales se esperan cielos poco nubosos y temperaturas entre 14 y 23 grados. En las montañas, predominan cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de precipitaciones. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en costas y rachas muy fuertes en algunas zonas. Predominarán las brisas en las costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con probables precipitaciones débiles por la mañana, temperaturas entre 1 y 18 grados y viento del oeste ocasionalmente fuerte.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de montaña, donde la cota de nieve estará entre 1500 y 1300 metros; las temperaturas mínimas ascenderán a 1 grado y las máximas se mantendrán en 13 grados, con heladas débiles en las zonas altas y viento del suroeste y oeste, con rachas fuertes en cotas altas.

El clima se presentará con cielos nubosos y cubiertos, brumas y nieblas en zonas de montaña y en la campiña de Guadalajara por la mañana. Se esperan lluvias débiles que cesarán por la tarde, salvo en los sistemas Central e Ibérico donde persistirán de forma dispersa. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando 0 grados y las máximas llegarán a 13 grados. Habrá heladas débiles en algunas sierras y vientos flojos a moderados del oeste, con rachas fuertes en el sur de Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos por la mañana, nubosos por la tarde con posibilidad de débiles precipitaciones; temperaturas entre 12 y 19 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado,

En Melilla, se esperan cielos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles, con temperaturas entre 13 y 19 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve bajando a 1400 metros, temperaturas mínimas en ascenso y máximas de 13 grados, vientos flojos a moderados del sur girando a oeste. Por otro lado, cielos nubosos con lluvias y chubascos en Navarra, temperaturas entre 1 y 7 grados y heladas débiles en el Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas mínimas en ascenso y viento del suroeste con rachas fuertes en la Ibérica.