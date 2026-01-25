El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 25 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 25 de enero

El clima en España se verá influenciado por una intensa circulación atlántica, que permitirá la entrada de una masa de aire más cálido. Se anticipan cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio, siendo más intensas en los litorales cantábricos, el Estrecho y las sierras béticas. Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en estas áreas.

En Baleares, se prevén algunas tormentas, con la posibilidad de granizadas. La cota de nieve ascenderá, situándose por encima de los 800/1000 m en el tercio oriental y de 1000/1500 m en el resto. Las nevadas continuarán en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en las sierras altas del sur, con los mayores acumulados en los Pirineos y las sierras del sudeste.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, destacando el aumento de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se prevén cambios significativos. Se registrarán heladas débiles en zonas de montaña y viento moderado de componente oeste, con rachas fuertes en los litorales peninsulares y un temporal marítimo en el Cantábrico.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos nubosos en Madrid con claros por la tarde, temperaturas entre 2 y 11 grados y probables nieblas matinales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas en Andalucía, especialmente en Cádiz y las sierras Béticas. La cota de nieve estará alrededor de 1000 metros, subiendo por la tarde. Temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 2 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados del oeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones en el Pirineo, con posibilidad de lluvias dispersas en otras áreas por la tarde. La cota de nieve estará entre 600 y 1000 m, con acumulaciones significativas en el Pirineo. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el nordeste, mientras que en la mitad sur aumentarán, con máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de -3 grados. Habrá heladas débiles en el interior del norte y viento moderado del oeste, con rachas fuertes en la mitad sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en la mitad norte, especialmente persistentes en el Pirineo, mientras que en la mitad sur las lluvias serán más dispersas. La cota de nieve se situará entre 600 y 1000 m, con acumulaciones significativas en el Pirineo. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 grados en la mitad norte y experimentarán un ligero ascenso en la mitad sur, donde la máxima alcanzará los 14 grados. Se prevén heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del oeste, con rachas fuertes en el sistema Ibérico y cotas altas del Pirineo.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y probables chubascos, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas se mantendrán entre 5 y 14 grados. Habrá heladas débiles en la Cordillera y viento del oeste, con intervalos fuertes en el litoral.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos nubosos con posibilidad de precipitación ocasional, tormentas y granizo pequeño en Menorca y el norte de Mallorca durante la noche. La cota de nieve se situará entre 1200 y 1400 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas de 70 a 80 km/h, que podrían superar los 100 km/h en cumbres y cabos por la noche.

Cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos matinales. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con pocos cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste, con intervalos de moderado en las islas orientales y brisas en costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en el interior, mientras que el resto estará poco nuboso; las temperaturas oscilarán entre 2 y 18 grados, con heladas débiles en el norte y viento moderado a fuerte.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con algunos claros por la tarde y se esperan precipitaciones débiles, especialmente en la montaña, donde la cota de nieve estará alrededor de los 1200 metros en el norte y 1400 metros en el sur. Las temperaturas ascenderán, alcanzando una máxima de 13 grados y una mínima de -1 grado, con heladas débiles o moderadas en zonas montañosas y probabilidad de heladas dispersas en la meseta. El viento del oeste y suroeste soplará con rachas fuertes o muy fuertes por la tarde.

El clima se presentará con cielos nubosos y claros esporádicos por la tarde, con probables nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña y algunas áreas bajas. Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en las montañas y en Ciudad Real durante la madrugada. La cota de nieve ascenderá de 1000 a 1400-1500 metros y las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 13 grados y una mínima de -1. Habrá heladas débiles en los sistemas montañosos y vientos moderados del oeste, con intervalos fuertes por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas en Madrid, con temperaturas entre 12 y 16 grados y vientos moderados a fuertes del oeste. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla, con posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 12 y 18 grados y vientos moderados del oeste con rachas fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominarán cielos nubosos con probables chubascos a partir del mediodía, temperaturas en ascenso de 3 a 14 grados y vientos fuertes en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso con chubascos generalizados, temperaturas entre 0 y 7 grados y brumas en el Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso, con débiles precipitaciones en la sierra, temperaturas en ascenso y heladas débiles en zonas altas, además de viento del suroeste con rachas fuertes por la tarde.