El tiempo en España durante este domingo, 22 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por la borrasca Therese, generando inestabilidad en las islas Canarias, donde se esperan precipitaciones abundantes y tormentas. En la mitad sur de la Península, las lluvias serán débiles, con chubascos ocasionales y cielos poco nubosos en el resto del país. Las temperaturas máximas disminuirán en el norte peninsular, mientras que en el centro y este se prevén aumentos. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares. Habrá viento variable en el interior, con cierzo moderado en el Ebro y viento moderado en los litorales, especialmente en Galicia y Canarias. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 3 y 20 grados y posibilidad de brumas matinales. En Andalucía, se prevén cielos nubosos con chubascos ocasionales, especialmente en el Estrecho y sierras, que darán paso a cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 21 grados, con vientos flojos y un levante moderado que disminuirá por la tarde. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque en el valle de Arán y la divisoria del Pirineo se tornará nuboso con precipitaciones débiles a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 20 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento variable en el litoral, moderado del suroeste en horas centrales. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque al mediodía se tornará nuboso en la divisoria del Pirineo, donde se esperan precipitaciones débiles por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado en Pirineos, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados en el resto de la región. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento flojo de dirección variable, aumentando a moderado en algunas áreas. El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso y brumas dispersas, especialmente al amanecer y al anochecer. Se espera alguna llovizna en el litoral oriental al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 17 grados, con máximas en ligero descenso y viento flojo variable. Cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna. Posibles chubascos ocasionales en el interior de Mallorca por la tarde. Brumas y bancos de niebla por la mañana. Temperaturas nocturnas en descenso, con mínimas de 0 grados y heladas débiles en la sierra de Tramuntana. Las máximas alcanzarán 18 grados. Viento flojo de dirección variable, con brisas costeras, cambiando a suroeste por la tarde. En el suroeste de las islas más montañosas, se esperan cielos nubosos y precipitaciones localmente fuertes en medianías. En otras zonas, habrá intervalos nubosos con lluvias ocasionales, especialmente en las islas occidentales. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma. El viento será del oeste al suroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes noroeste y sureste. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 3 y 19 grados y viento variable que se moderará del sureste en el litoral. El clima en Castilla y León se caracterizará por un cielo poco nuboso, con posibilidad de chubascos débiles y aislados en el suroeste, brumas y bancos de niebla matinales, temperaturas mínimas en ligero descenso hasta -1 grado y máximas en ligero ascenso alcanzando los 21 grados, además de heladas débiles en montaña y un viento del noreste, flojo. El clima se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el sureste y nubes medias y altas en el oeste. Durante las horas centrales, los cielos estarán despejados, aunque en las sierras del extremo sur podría haber algún chubasco aislado. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en el sureste, con temperaturas mínimas en descenso hasta -3 grados y máximas en ascenso alcanzando los 20 grados. El viento será flojo y variable, predominando del este por la mañana. Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 14 y 16 grados. Por otro lado, el clima en Melilla estará nublado con posibles lluvias débiles, temperaturas entre 13 y 17 grados y viento de levante moderado que disminuirá por la tarde. El clima estará poco nuboso o despejado, con aumento a nuboso al final del día, brumas y nieblas dispersas y posibilidad de lloviznas en el litoral; las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de 2 grados. El clima en La Rioja se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas en ligero descenso y heladas débiles en zonas de montaña.