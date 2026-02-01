El tiempo en España durante este domingo, 1 de febrero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 1 de febrero

El clima en España se verá afectado por la entrada de una masa templada y húmeda, con cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas en la Península. Las lluvias serán más persistentes en el oeste, con posibilidad de tormentas en Galicia y el Sistema Central. En el este y la fachada mediterránea, no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, mientras que las mínimas descenderán ligeramente en el tercio este. En Canarias, habrá pocos cambios. Se prevén heladas débiles en montañas del norte y sureste. El viento será de componente sur y suroeste, moderado en litorales y con intervalos de fuerte en Galicia.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos cubiertos en Madrid, con brumas y nieblas en la Sierra, precipitaciones débiles y temperaturas entre 2 y 10 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y brumas en el interior. Temperaturas entre 3 y 20 grados, con vientos moderados del oeste, más fuertes en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos, especialmente por la mañana y posibles brumas y bancos de niebla en el norte de la depresión central. Habrá precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo de Lleida, con una cota de nieve que ascenderá de 1300-1500 m a 1700-2000 m. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados. Se esperan heladas débiles en el interior del tercio norte y vientos flojos de componente oeste en la mitad sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo, con una cota de nieve que ascenderá de 1300-1500 m a 1800-2100 m. Las temperaturas mínimas descenderán a 1 grado en el tercio norte, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados en el Pirineo. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico de Teruel, con un viento flojo de componente oeste.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con posibilidad de nieblas en zonas altas. Habrá precipitaciones débiles y la cota de nieve se situará entre 1600 y 1800 metros. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 7 grados, con un aumento general y heladas débiles en las zonas altas. Los vientos serán flojos a moderados, girando a oeste y suroeste en el litoral, con rachas fuertes en la Cordillera al final del día.

Cómo estará el clima en España este domingo 1 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos, predominando nubes medias y altas. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 16 grados, con pocos cambios o un ligero ascenso. Habrá un viento moderado del oeste, con algunos momentos de mayor intensidad.

En Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, se esperan cielos nubosos con lloviznas dispersas hasta la mañana y claros durante el día. En el resto, poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 23 grados, con vientos moderados del norte y nordeste, cambiando a noroeste por la tarde y brisas en las costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se prevén intervalos nubosos con precipitaciones en la mitad sur, temperaturas entre 4 y 20 grados y viento flojo del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en general y ocasionales en el este; se espera que sean persistentes por la noche en el extremo suroeste y Sanabria. La cota de nieve estará entre 1500 y 2000 metros, con brumas y bancos de niebla en el norte y zonas de montaña. Las temperaturas mínimas ascenderán a 1 grado y las máximas alcanzarán los 15 grados, con heladas débiles en cotas altas y viento del suroeste y sur, flojo a moderado.

El clima se presentará con cielos cubiertos y brumas matinales y vespertinas, especialmente en áreas montañosas del noreste, donde podrían formarse heladas débiles. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas que avanzarán de oeste a este, siendo menos probables durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados como mínima y 15 grados como máxima, con vientos flojos a moderados del sur y suroeste en la mitad occidental y del oeste y suroeste en la mitad oriental.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 14 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos, poco nubosos por la tarde, temperaturas entre 13 y 19 grados y vientos moderados del oeste en Melilla.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con precipitaciones débiles que remitirán por la tarde, temperaturas en aumento y vientos flojos del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con precipitaciones débiles por la mañana, temperaturas entre 0 y 10 grados y heladas débiles en zonas altas del Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 5 y 14 grados y posibilidad de brumas y niebla.