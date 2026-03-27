La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 27 de marzo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se prevé estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, habrá nubosidad en el Estrecho, Alborán, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Baleares. Se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental y zonas aledañas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte de la Península y descenderán en Andalucía. Habrá heladas débiles en montañas del norte y zonas de la meseta. Se prevé viento fuerte en Ampurdán y Baleares y moderado en el resto, con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre 3 y 20 grados y heladas débiles en la Sierra. Cielos poco nubosos o despejados en la vertiente atlántica, con posibilidad de lloviznas en el litoral mediterráneo. Temperaturas en descenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 2 grados y heladas débiles en las sierras orientales. Vientos moderados del este, disminuyendo por la tarde y levante moderado a fuerte en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en la cara norte del Pirineo por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde, mientras que en el resto habrá cielo despejado o poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo, con nieve a partir de 700-900 m. Las temperaturas mínimas ascenderán en el Pirineo y descenderán ligeramente en otras áreas, con máximas en ascenso ligero, alcanzando 21 grados. Habrá heladas débiles y viento moderado con rachas fuertes en zonas altas. El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes bajas en la divisoria del Pirineo y el sistema Ibérico por la mañana, tendiendo a poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles de nieve en la divisoria del Pirineo durante la madrugada, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso, alcanzando 18 grados. Habrá heladas débiles y viento moderado del noroeste, con rachas fuertes en algunas áreas. El clima en Asturias se caracterizará por intervalos nubosos, con nieblas dispersas en las zonas altas de la Cordillera. Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros, mientras que las máximas aumentarán ligeramente, especialmente en el litoral. Habrá heladas débiles en las zonas altas y vientos flojos del nordeste y este. Intervalos nubosos con algunas precipitaciones débiles y aisladas hasta la tarde. La cota de nieve se situará en 1100 m. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 16 grados, con ligeros ascensos en las diurnas y posibilidad de heladas débiles en la sierra. En Menorca, se espera viento del norte moderado a fuerte, con rachas de 80-90 km/h. En Mallorca y Pitiusas, el viento será flojo y variable, cambiando a este y noreste por la tarde. En el norte de las islas montañosas, se espera un día nuboso con posibilidad de lloviznas dispersas, especialmente en la madrugada. Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos en el norte y oeste, mientras que el resto de las zonas se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con un ligero descenso en las mínimas. El viento será moderado del norte, con intervalos fuertes en algunas vertientes. Cielo despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 1 y 20 grados y posibilidad de lluvias débiles en el litoral de Alicante por la mañana. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el norte montañoso y la mitad este, con posibilidad de alguna precipitación débil en el noreste, mientras que en el resto de la región habrá predominio de cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de -2 grados y las máximas alcanzarán los 22 grados, con heladas débiles en montaña y zonas altas de meseta. Se espera viento del norte y noreste, flojo o moderado, con rachas fuertes en el extremo oriental. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el suroriental y Parameras por la mañana. Se prevén brumas y bancos de niebla en zonas altas de Alcaraz y Segura al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, especialmente en el sur de Ciudad Real, mientras que las máximas ascenderán levemente en la mitad norte y descenderán en el sureste. Habrá heladas débiles en zonas montañosas y posibilidad en La Mancha. El viento será flojo a moderado del nordeste, con rachas fuertes en montaña y la temperatura máxima alcanzará los 20 grados y la mínima será de -3 grados. Cielos nubosos con posibilidad de débil precipitación, temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibilidad de débil precipitación y temperaturas entre 14 y 17 grados. Vientos moderados del este. Predominarán cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles en zonas de montaña, especialmente en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, donde podría nevar por encima de 900-1000 metros; las temperaturas oscilarán entre 1 y 14 grados, con vientos flojos del norte. Por otro lado, nuboso al principio con intervalos nubosos, probables nieblas matinales en el Pirineo y alguna precipitación débil en las sierras del noroeste; temperaturas entre 0 y 10 grados y vientos flojos a moderados. Cielos nubosos en La Rioja, con temperaturas entre 4 y 13 grados, posibilidad de precipitación débil en la sierra y heladas débiles en la Ibérica.