El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 20 de febrero de 2026. El clima en España se verá influenciado por un anticiclón que avanzará hacia el este, estabilizando la atmósfera. En el Cantábrico oriental y Pirineos, habrá inestabilidad con cielos cubiertos y precipitaciones en la primera mitad del día, mientras que el resto de la Península y Baleares tendrán cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas ascenderán en la mayoría de la Península y Baleares, excepto en el Ebro y litorales mediterráneos. Las mínimas descenderán ligeramente en general, con heladas débiles en algunas zonas. Los vientos serán flojos en el interior y moderados en la mitad oriental, con intervalos fuertes en ciertas áreas. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas de 1 grado y máximas de 14 grados y heladas débiles en la Sierra. Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables en el litoral, pero en ascenso notable en las sierras Béticas. Habrá heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos variables, predominando el este. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, salvo en la vertiente norte del Pirineo donde habrá intervalos de nubes bajas y en el tercio norte con nubes medias y altas. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo durante la mañana, con cota de nieve entre 1000-1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 18 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del noroeste en la mitad sur y el extremo norte, con rachas fuertes en zonas altas, disminuyendo al final del día. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aunque habrá intervalos nubosos en el Pirineo, donde se prevén precipitaciones débiles y la cota de nieve estará entre 1000-1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 15 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. Se espera un viento moderado del noroeste, con rachas fuertes en zonas altas, que disminuirá hacia el final del día. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en descenso en los valles del interior y máximas en ascenso. Habrá heladas débiles en la Cordillera y viento flojo que cambiará de dirección a lo largo del día. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas nocturnas en descenso, alcanzando mínimas de 6 grados al final del día. Durante el día, temperaturas estables con un máximo de 17 grados. Viento moderado a fuerte del noroeste, con rachas que en Mallorca pueden superar los 70 km/h y alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo a flojo o moderado por la mañana. Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el nordeste de las islas montañosas y en el este de Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada. Temperaturas entre 12 y 21 grados, con ligeros cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y rachas muy fuertes en la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo del este. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 21 grados; viento moderado del noroeste, disminuyendo por la tarde. En Castilla y León, el clima se presentará con intervalos nubosos en el nordeste, donde no se descartan precipitaciones débiles en zonas de montaña, mientras que en el resto de la región habrá cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Se esperan brumas matinales y bancos de niebla dispersos. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando -3 grados y las máximas subirán, llegando a 15 grados, con heladas débiles y localmente moderadas en zonas montañosas del noroeste. El viento será variable y flojo en general. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso, alcanzando -1 grado y máximas en ascenso, que podrían llegar a 19 grados, especialmente en el Sistema Central y las sierras de Alcaraz y Segura. Habrá heladas débiles en el noreste y dispersas en cotas altas, con un viento flojo predominante del norte. Cielos despejados en Madrid, con temperaturas entre 11 y 18 grados y vientos flojos que se tornarán moderados de levante a partir del mediodía. Por otro lado, cielos despejados en Melilla, con temperaturas entre 10 y 18 grados y vientos flojos. El clima estará nuboso con claros por la tarde, brumas y nieblas en zonas altas, lluvias débiles que cesarán, temperaturas mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados, con viento flojo del oeste. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios, con heladas débiles en la Ibérica y viento moderado del oeste que disminuirá a variable flojo.