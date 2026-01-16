La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 16 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 16 de enero

El clima en España se verá influenciado por el paso de un frente que traerá cielos nubosos y precipitaciones en gran parte del territorio. Aunque las lluvias serán menos probables en el Cantábrico, la fachada oriental peninsular y Baleares, se espera que sean más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y los Pirineos centrales, con posibilidad de tormentas en algunas áreas.

La cota de nieve comenzará en torno a 1000/1400 metros en la mitad noroeste y entre 1500/1700 metros en el sureste, pudiendo bajar a 800 metros en el cuadrante noroeste. Las Islas Canarias también experimentarán cielos nubosos y precipitaciones, aunque de forma más aislada en el resto del archipiélago.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad este peninsular y la fachada atlántica, mientras que las mínimas aumentarán en el este y sureste. Se prevén heladas débiles en montañas del norte y sureste y el viento será predominantemente del sur y oeste, con intervalos fuertes en algunas zonas costeras.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos nubosos en Madrid con probables brumas y débiles precipitaciones y temperaturas en ligero ascenso.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el litoral del Golfo de Cádiz, donde podrían ser localmente fuertes y con tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 18 grados, con mínimas en ascenso y vientos flojos a moderados del oeste, con intervalos fuertes en la costa.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso en la mitad occidental y poco nuboso en la oriental al inicio del día, con posibilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo y temperaturas que oscilarán entre 0 y 15 grados. La cota de nieve se situará entre 1200-1400 m al principio, subiendo a 1400-1600 m al mediodía. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento flojo del sur en el extremo oriental, con variaciones en el resto de la región.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en el este de Teruel y el Pirineo. La cota de nieve oscilará entre 1200 y 1400 m, subiendo a 1500-1700 m durante el día. Las temperaturas mínimas ascenderán a -1 grado, mientras que las máximas descenderán a 14 grados en Huesca y Teruel, manteniéndose sin cambios en Zaragoza. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico, con viento flojo del sur en las cordilleras y del este en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso o cubierto, con algunos claros al final del día. Habrá precipitaciones débiles y chubascos dispersos, especialmente en la parte occidental y la cota de nieve se situará entre 1000 y 1200 metros. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 13 grados, con un descenso general y heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán flojos del sur y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional, especialmente por la noche. Habrá brumas por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 5 grados y un máximo de 16 grados, con un ligero ascenso nocturno. El viento será flojo, proveniente del suroeste y sur.

Intervalos nubosos a nuboso con lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas durante la segunda mitad del día, siendo menos probables en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con ligeros ascensos en las máximas. Viento moderado del norte, intensificándose al final del día, con posibilidad de rachas muy fuertes en cumbres de Tenerife y Gran Canaria.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana, con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en ascenso.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles más probables por la tarde y la cota de nieve oscilará entre 1200 y 800 metros. Habrá brumas y bancos de niebla, con temperaturas mínimas que se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en el sureste y en descenso en el resto, alcanzando -1 grado. Las máximas se mantendrán sin cambios o en descenso, llegando a 10 grados y se prevén heladas débiles en zonas de montaña y áreas dispersas de la meseta, con un viento del suroeste flojo.

Cielos nubosos con brumas y nieblas matinales en la Mancha y zonas altas. Se prevén precipitaciones débiles, en forma de nieve a partir de 1400 metros en la Serranía de Cuenca y 1200 metros en la Serranía de Guadalajara. Las temperaturas máximas alcanzarán los 14 grados, mientras que las mínimas se situarán en -2 grados, con heladas débiles en el sistema Ibérico. Viento flojo del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con intervalos de cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, con temperaturas entre 11 y 19 grados y vientos flojos a moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros ocasionales, bruma matinal en la Sierra de Urbasa y precipitaciones débiles, especialmente en Gipúzkoa; temperaturas entre 4 y 15 grados y viento moderado en los litorales. Por otro lado, cielo nuboso en Navarra, con brumas matinales y chubascos ocasionales en el Pirineo; temperaturas entre 2 y 8 grados.

El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 4 y 12 grados y heladas débiles en la sierra por la noche.