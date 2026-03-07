El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 7 de marzo de 2026. El clima en España se caracterizará por la inestabilidad en la Península y Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, especialmente en el Cantábrico, nordeste y Baleares. Se prevén nevadas en montañas a partir de 1300/1600 m y chubascos fuertes en Aragón. En Canarias, habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas aumentarán en el sudoeste y nordeste de Cataluña, mientras que descenderán en el centro y tercio oriental. Predominará viento flojo en el interior y alisio en Canarias. Cielo nuboso en Madrid con precipitaciones débiles y chubascos intermitentes, nevadas en Guadarrama, temperaturas mínimas en descenso y viento flojo del norte. Cielos nubosos con chubascos ocasionales, especialmente en las sierras, donde la cota de nieve estará alrededor de 1200 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 0 grados y las máximas alcanzarán 18 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos predominando del oeste. Cielo muy nuboso en Cataluña con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en el sur de Tarragona y posibles chubascos en el este de Girona. La cota de nieve descenderá a 1400-1600 m en el Pirineo. Temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados, con vientos flojos y moderados del este. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles a moderadas. La cota de nieve descenderá, acumulando más de 5 cm en la Ibérica de Teruel. Las temperaturas mínimas bajarán a 1 grado y las máximas alcanzarán los 15 grados, aunque en el extremo sureste de Teruel se prevé un descenso. Habrá viento flojo con intervalos moderados del norte, girando hacia el este. El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos hasta mediodía, especialmente en la mitad sur. Por la tarde, se abrirán claros en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 14 grados, con una cota de nieve que subirá de 1000 a 1400 metros. El viento será moderado del norte, amainando hacia flojo. El clima estará muy nuboso, con intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente fuertes, especialmente en Pitiusas y Mallorca, con posibilidad de granizo pequeño. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento será moderado del sur en Pitiusas y flojo en otras áreas. En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con amplios claros en las horas centrales. En el norte de las demás islas, nuboso con probables lloviznas en medianías durante la primera mitad del día. El resto de las zonas se mantendrá poco nuboso o con intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 19 grados, con viento moderado del nordeste y rachas fuertes en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas. Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en Castellón, donde pueden ser fuertes; temperaturas entre 5 y 15 grados. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, especialmente en las primeras horas y más frecuentes en el este y norte, con tendencia a intervalos nubosos y chubascos dispersos en la segunda mitad del día. La cota de nieve estará entre 1100 y 1200 metros en el oeste y 1400 en el este, subiendo gradualmente. Se esperan brumas y nieblas en montaña, con temperaturas mínimas en ligero descenso (1 grado) y máximas sin cambios en el tercio oeste (15 grados) y en ligero ascenso en el resto, pudiendo ser localmente moderado. Habrá heladas débiles en cotas altas y viento del norte y noreste, flojo con intervalos de moderado. Predominará un cielo nuboso con brumas y nieblas matinales en Parameras y la sierra de Alcaraz. Se esperan lluvias débiles y chubascos intermitentes, que se presentarán como nieve en zonas altas del Sistema Ibérico y Alcaraz, con una cota de nieve que comenzará en 1100 metros y subirá por la tarde hasta 1400-1600 metros. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas ascenderán hasta 15 grados en Guadalajara y Alcudia y Madrona, con descensos en Albacete. Habrá heladas débiles en zonas altas y viento flojo del norte. Cielos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles, con temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos flojos a moderados de poniente. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos ocasionales, con temperaturas entre 10 y 18 grados y vientos flojos. El clima será nuboso con brumas y bancos de niebla en el interior, lluvias débiles por la mañana y temperaturas entre 6 y 16 grados. Por otro lado, cielos nubosos con probables lluvias, temperaturas entre 1 y 15 grados y viento flojo variable. El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en la mañana y temperaturas entre 7 y 15 grados.