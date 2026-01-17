El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 17 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 17 de enero

El clima en España se verá afectado por el acercamiento de una amplia vaguada y la formación de bajas presiones, lo que provocará cielos nubosos o muy nubosos en general. Se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente en el nordeste y Baleares, donde serán fuertes y persistentes, incluso con tormentas. En las montañas, la nieve hará su aparición a cotas que varían entre los 900 y 1600 metros.

En el interior del tercio oeste, la probabilidad de lluvia será menor, pero se anticipan brumas y nieblas en zonas altas del norte y oeste, así como nieblas matinales en las áreas bajas de la meseta y valles atlánticos. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, con mínimas que también bajarán, salvo en los archipiélagos y el nordeste.

El viento será de flojo a moderado en el interior de la Península, mientras que en los litorales se presentará más intenso. En Galicia y el Golfo de Cádiz, el viento soplará del norte y noroeste y en Baleares y el norte del Mediterráneo, de componente sur. En Canarias, se prevé un viento del norte moderado, con intervalos de fuertes rachas en zonas expuestas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos nubosos en Madrid con probables brumas y nieblas matinales, temperaturas en descenso y posibilidad de precipitaciones débiles, en forma de nieve a partir de los 1000 metros.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nublados con lluvias débiles, especialmente en el interior oriental por la tarde. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de -1 grado, con heladas moderadas en el interior. Los vientos serán flojos y variables, con rachas fuertes en la costa mediterránea.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo cubierto en Cataluña, con precipitaciones moderadas a fuertes y tormentas ocasionales, especialmente en el Pirineo donde la nieve comenzará a acumularse a partir de 1400-1600 m. Las temperaturas mínimas ascenderán a 5 grados y las máximas descenderán a 14 grados, con heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo del sur y este, con intervalos moderados en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en la mitad oriental y el Pirineo. La cota de nieve oscilará entre 1200-1600 m, bajando a 1000-1200 m en el sistema Ibérico al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán a -2 grados en Zaragoza y Teruel, mientras que las máximas alcanzarán solo 9 grados. Se prevén heladas débiles en el Pirineo y sistema Ibérico, con un viento flojo predominante del este.

El clima en Asturias se presentará nuboso en la cordillera, con cielo poco nuboso en el resto. Se esperan chubascos por la tarde en la mitad oriental y temperaturas que oscilarán entre 1 y 12 grados, con mínimas en descenso y heladas débiles en el interior. El viento será flojo del suroeste, con intervalos moderados en el litoral por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará caracterizado por un cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos generalizados, algunos de los cuales podrían ser fuertes y persistentes, sin descartar tormentas. Las temperaturas nocturnas ascenderán, mientras que las diurnas descenderán. Se espera un viento flojo a moderado del sur.

Cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionales débiles a moderadas, especialmente en las medianías de Tenerife y Gran Canaria. En el resto, predominio de intervalos nubosos y precipitaciones aisladas desde el mediodía en las islas más orientales. Temperaturas mínimas de 11 grados y máximas en ligero descenso, alcanzando 20 grados. Viento moderado del norte en las islas montañosas, con rachas muy fuertes en cotas altas. En Lanzarote y Fuerteventura, se impondrá el noroeste con intervalos de fuerte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones fuertes en Castellón y la Marina Alta, temperaturas entre 0 y 15 grados y heladas débiles en el interior.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo cubierto y precipitaciones débiles en el este, mientras que en el resto de la región habrá nubosidad con posibilidad de lluvias dispersas, especialmente en zonas de montaña. La cota de nieve estará entre 800 y 1000 metros y se prevén brumas y bancos de niebla. Las temperaturas descenderán, con máximas alrededor de 9 grados en el noroeste y mínimas que podrían llegar a -3 grados, además de heladas débiles a moderadas, localmente fuertes en la mitad oeste. El viento será del oeste o variable y de carácter flojo.

Cielos nubosos con probables brumas y nieblas matinales. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas, con la cota de nieve bajando de 1200-1400 metros a 1000 metros al final del día. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 12 grados y mínimas de -2 grados, con heladas débiles en Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo del noroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos con intervalos nubosos y chubascos ocasionales, con temperaturas entre 11 y 14 grados y vientos de poniente moderados. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y chubascos ocasionales, con temperaturas entre 10 y 15 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevé un clima con cielos nubosos, lluvias débiles y chubascos ocasionales, temperaturas en descenso y viento flojo variable.

El clima en La Rioja será nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, temperaturas en ligero descenso y probabilidad de brumas y bancos de niebla en montaña.