La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 15 de noviembre

El clima en España estará marcado por la borrasca Claudia, que permanecerá al noroeste de la Península. Se prevén cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en gran parte del territorio, siendo menos probables en el litoral cantábrico, extremo sureste y Ampurdán. En el sistema Central, se esperan lluvias fuertes y persistentes, así como tormentas ocasionales en Galicia y el Pirineo.Durante la segunda mitad del día, un frente intensificará las precipitaciones en el cuadrante suroeste, con posibilidad de lluvias muy fuertes en amplias zonas de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. También habrá intervalos nubosos en los archipiélagos, con baja probabilidad de chubascos dispersos en Baleares y nevadas en montañas por encima de los 2000/2200 metros.Las temperaturas máximas aumentarán en Alborán y el interior norte de Cataluña, mientras que descenderán en el cuadrante nordeste y el Cantábrico. Se esperan heladas débiles en las cumbres del Pirineo. El viento soplará de diversas direcciones, siendo moderado en la mayoría de las regiones, con rachas fuertes en los litorales atlánticos y en entornos de montaña.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles y temperaturas entre 9 y 15 grados, vientos moderados y brumas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas y chubascos tormentosos en la tarde, localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 23 grados, con vientos moderados del sur que se debilitarán hacia el final del día.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el Pirineo occidental y poco nuboso en el resto por la mañana, aumentando la nubosidad por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo occidental durante la madrugada y en la mitad occidental al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 6 grados de mínima y 22 grados de máxima, con un descenso en las mínimas y en el Valle de Arán. El viento será moderado del suroeste en cotas altas del Pirineo y flojo en el tercio oriental, con posibilidad de rachas muy fuertes en las zonas altas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo cubierto en el Pirineo y nubosidad variable en el resto de la región, aumentando a muy nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo durante la primera mitad del día, intensificándose por la tarde y extendiéndose al norte y suroeste de Teruel. La cota de nieve estará alrededor de 2000 m, ascendiendo posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 21 grados, con un descenso general. Habrá viento moderado del suroeste en el sistema Ibérico y zonas altas del Pirineo y rachas fuertes en las cordilleras.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 9 grados, con mínimas en descenso y máximas sin cambios significativos. Habrá viento flojo a moderado del sur, con rachas fuertes en la Cordillera durante la mañana.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación débil y aislada. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 23 grados, con pocos cambios o un ligero descenso. Habrá viento moderado del suroeste, con intervalos de fuerte.

Intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, con cielos nubosos en horas centrales y posibilidad de débil precipitación en el interior. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso con nubes altas. Temperaturas entre 14 y 26 grados, con pocos cambios. Viento flojo del oeste y brisas en costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el interior norte, con temperaturas mínimas en descenso y máximas estables y viento flojo del suroeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles generalizadas, más intensas en el Sistema Central y posibilidad de tormentas ocasionales en el sur; las temperaturas oscilarán entre 4 y 20 grados, con un ligero descenso y el viento soplará del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en zonas montañosas.

Cielos nubosos con claros al final del día, brumas y nieblas en zonas de montaña. Precipitaciones débiles en la madrugada, extendiéndose a lo largo del día, con posibilidad de tormentas en las sierras occidentales. Temperaturas entre 4 y 20 grados, con descensos más notables en el sureste y Guadalajara. Vientos moderados del sur y suroeste, con rachas fuertes en montañas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos en Madrid con chubascos y tormentas fuertes por la tarde, temperaturas estables y vientos moderados del suroeste. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 17 y 24 grados en Melilla, con vientos flojos y ocasionalmente moderados del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará nuboso, con probables lluvias débiles y chubascos más intensos en Álava, temperaturas entre 8 y 22 grados y viento flojo a moderado del sur con rachas fuertes en zonas expuestas.

Cielos nubosos con precipitaciones débiles, temperaturas en ligero descenso y viento flojo con rachas fuertes.