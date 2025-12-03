La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 3 de diciembre

El clima en España estará marcado por el paso de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Aunque se espera que se abran en algunas áreas, el cuadrante noroeste, el Cantábrico y el este de Baleares permanecerán cubiertos con la llegada de un nuevo frente. Las precipitaciones, que incluirán tormentas y granizo ocasional, afectarán principalmente a Galicia, el Cantábrico y el Pirineo occidental.Se prevén nevadas en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1000/1200 metros, con acumulados significativos en el sistema Central y posibles en las Béticas orientales. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, aunque serán poco probables en el resto.Las temperaturas máximas descenderán en las áreas mediterráneas y el interior este peninsular, mientras que aumentarán en la mitad norte de Aragón, Navarra y Galicia. Las mínimas tendrán pocos cambios en Canarias, con predominio de descensos en el resto y se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior. El viento soplará de componente oeste, con intervalos fuertes en diversas regiones y se establecerá la tramontana en Ampurdán y el norte del archipiélago.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos cubiertos con claros transitorios en Madrid, temperaturas entre -2 y 12 grados y lluvias débiles que remitirán por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras orientales y una cota de nieve alrededor de 1200 metros. Las temperaturas descenderán, con máximas de 19 grados y mínimas de 0 grados y se esperan heladas débiles en el interior oriental. Los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará nuboso en el Pirineo occidental con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el valle de Arán, mientras que en el cuadrante nordeste habrá intervalos nubosos y posibles chubascos aislados por la mañana. Predominará poco nuboso en el resto de la región, con brumas y bancos de niebla matinales en la depresión Central. Las temperaturas oscilarán entre -1 y 16 grados, con heladas débiles en el interior de la mitad norte y viento moderado a fuerte en el norte del Ampurdán y el Pirineo.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con nubosidad variable, con precipitaciones débiles en el Pirineo y brumas matinales en la depresión del Ebro. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 13 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. Se espera un viento moderado del oeste y noroeste, con posibles rachas fuertes en el extremo oriental del sistema Ibérico.

El clima en Asturias se presentará nuboso, con brumas y nieblas en zonas altas y se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos. La cota de nieve ascenderá entre 1400 y 1600 metros. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 4 grados, con heladas débiles a moderadas en la Cordillera y viento flojo a moderado del suroeste, con rachas fuertes en la mitad occidental al final del día.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por intervalos nubosos y chubascos ocasionales, que podrían incluir tormentas y granizo pequeño, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca, donde los chubascos pueden ser fuertes. En Ibiza y Formentera, se espera un predominio de poco nuboso. La cota de nieve se situará a 1300 metros. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 15 grados y un mínimo de 6 grados. Habrá viento moderado del norte y noroeste, con intervalos de fuerte.

En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas, especialmente en las zonas de mayor relieve. En Lanzarote y Fuerteventura, precipitaciones ocasionales durante la mañana. Temperaturas entre 13 y 23 grados, con viento moderado del nordeste y brisas en las costas suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se caracterizará por cielo poco nuboso, temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 1 grado, con heladas débiles en el interior y viento moderado a fuerte del oeste y noroeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso con precipitaciones débiles dispersas, más intensas en el Sistema Central durante la madrugada y en el noroeste montañoso por la noche. La cota de nieve oscilará entre 900 y 1300 a 1600 metros, con probabilidad de brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas descenderán a -4 grados y las máximas se mantendrán en 12 grados, con heladas débiles, localmente moderadas en zonas altas y viento del oeste al suroeste, flojo con intervalos de moderado.

El clima estará cubierto por la mañana, con claros que se irán cerrando por la tarde. Habrá bancos de niebla en zonas altas y brumas dispersas. Se esperan lluvias débiles durante la madrugada, especialmente en el noroeste y la cota de nieve se situará entre 1000 y 1200 metros. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 12 grados, con heladas débiles en el nordeste y un viento flojo del oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles por la madrugada, temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas en descenso de 18 a 11 grados y vientos fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso, con lluvias débiles y chubascos en el litoral, temperaturas entre -1 y 13 grados y vientos moderados del oeste.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en la sierra, con temperaturas entre -1 y 12 grados.