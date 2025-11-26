El tiempo en España durante este miércoles, 26 de noviembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 26 de noviembre

El clima en España estará marcado por la entrada de altas presiones desde el oeste, lo que generará una situación de estabilidad en la Península. Predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste, mientras que en el resto se presentarán cielos nubosos o cubiertos, con tendencia a abrirse claros en la meseta Norte e Ibérica.Se prevén precipitaciones débiles en el área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia, así como en la Ibérica y el Pirineo, donde la nieve podría acumularse a cotas de 1000/1300 metros. En Baleares, la situación será de inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos y posibilidad de tormentas con granizo ocasional en Menorca y Mallorca.Las temperaturas máximas descenderán en la mitad este peninsular y en los archipiélagos, mientras que las mínimas también bajarán, excepto en el tercio noroeste. Habrá heladas débiles en zonas de montaña del norte y sureste peninsular y el viento será de componente norte, moderado en varias regiones y fuerte en áreas específicas como el bajo Ebro y los Pirineos.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos nubosos en la Sierra por la mañana, despejándose por la tarde, con temperaturas entre 1 y 11 grados y posibilidad de heladas débiles en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso y heladas débiles en el interior oriental. Vientos flojos a moderados del norte, con intervalos fuertes en el tercio oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el Pirineo, donde se esperan nevadas débiles en la primera mitad del día y poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas descenderán, alcanzando una máxima de 15 grados y una mínima de -2 grados, con heladas débiles en el interior de la mitad norte y moderadas en el Pirineo. Habrá viento del noroeste en el Ampurdán y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo, mientras que el resto de la región tendrá cielo poco nuboso o despejado. Se esperan precipitaciones débiles en la primera mitad del día en las zonas montañosas, con cota de nieve entre 800-900 m. Las temperaturas descenderán, alcanzando una máxima de 12 grados y una mínima de -2 grados, con heladas débiles en el tercio norte y el sistema Ibérico y más intensas en Pirineos. Habrá viento del norte en el Pirineo y del noroeste en el resto, con rachas muy fuertes en cotas altas y en el sistema Ibérico oriental.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 14 grados, con heladas débiles en las cumbres y un ligero ascenso en la Cordillera. La cota de nieve estará entre 1200 y 1600 metros y el viento será flojo y variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos nubosos con chubascos dispersos, especialmente en Menorca y la mitad norte de Mallorca, donde pueden ser fuertes y acompañados de tormenta y granizo pequeño. La cota de nieve estará entre 1000 y 1200 metros. Las temperaturas descenderán, con mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. Viento moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas de 70 a 90 km/h en Menorca y el nordeste de Mallorca.

Intervalos de nubes altas y bajas que podrán ser más compactos durante la tarde. Probabilidad de precipitación débil, más probable en las vertientes norte de las islas montañosas en la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en las máximas. Viento moderado del nordeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con temperaturas en descenso, alcanzando 18 grados de máxima y 1 grado de mínima y viento moderado del noroeste con rachas fuertes en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes bajas en cotas altas y en la mitad oriental, tendiendo a poco nuboso al final del día, con probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa, que podría ser de nieve en zonas de montaña del este. En el resto de la región, se espera poco nuboso. La cota de nieve estará entre 900 y 1100 metros. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 12 grados y una mínima de -4 grados, con heladas débiles generalizadas. El viento será variable, predominando del norte, flojo con intervalos de moderado y con posibilidad de rachas fuertes en el extremo oriental.

El clima se presentará con cielos nubosos en el Sistema Central e Ibérico y el tercio este durante la primera parte del día, mientras que el resto estará poco nuboso o despejado. Habrá brumas y niebla matinal en zonas altas de Guadalajara y La Mancha, con posibilidad de precipitaciones débiles en la montaña de Guadalajara. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 12 grados y mínimas de -2 grados y se esperan heladas débiles en el cuadrante nororiental. El viento será flojo de norte y noroeste, moderado en las provincias orientales por la tarde, con rachas fuertes a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 12 y 19 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados del nordeste al anochecer. Por otro lado, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles, temperaturas en ligero descenso y vientos moderados de poniente girando a levante por la mañana.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos muy nubosos con chubascos y tormentas matinales, temperaturas entre 3 y 13 grados y viento flojo del norte. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con chubascos y tormentas en el norte, nevadas en el Pirineo y temperaturas entre -1 y 6 grados.

Intervalos nubosos en La Rioja, con brumas y niebla en la Ibérica, temperaturas entre 2 y 10 grados y posibilidad de débiles precipitaciones de nieve en cotas altas.