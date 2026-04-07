El tiempo en España durante este martes, 7 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por una vaguada con aire frío, generando cielos muy nubosos y precipitaciones en la mitad occidental. Se esperan acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y la Cantábrica, con chubascos puntuales en Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, que pueden incluir tormentas y granizo. En Canarias, habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con precipitaciones por la tarde. Se prevén bancos de niebla en el norte del Mediterráneo y en Baleares, así como polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad occidental, mientras que en Baleares se mantendrán estables. Cielos nubosos en Madrid con posibilidad de lluvias débiles y chubascos por la tarde, temperaturas entre 10 y 25 grados y vientos flojos que pueden intensificarse. Cielos nubosos con chubascos que se extenderán de oeste a este, siendo más intensos en la mitad occidental, donde habrá tormentas y depósitos de barro. Temperaturas mínimas en ascenso (8 grados) y máximas en descenso (28 grados). Vientos flojos a moderados del sur, con rachas fuertes en Sierra Morena occidental. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde habrá intervalos de nubes altas en la mitad sur. Se esperan brumas en el litoral por la mañana y temperaturas que oscilarán entre 7 y 28 grados. El viento será flojo y variable, aumentando a sur y sureste por la tarde, con intervalos moderados en el Ampurdán y el interior sur de Tarragona. El clima en Aragón se caracterizará por intervalos nubosos en el sistema Ibérico y cielo poco nuboso en el resto, con polvo en suspensión en la mitad sur de Teruel. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios y se espera un viento flojo variable, que tenderá a sur y sureste por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en Teruel y Zaragoza. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en la Cordillera, donde las tormentas serán más intensas. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando hasta 26 grados, mientras que las máximas descenderán hasta 11 grados. Los vientos serán flojos en el litoral y moderados en el interior, con posibilidad de rachas fuertes en zonas elevadas. El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas por la tarde o noche. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 26 grados y un mínimo de 7 grados. El viento será en general flojo del este. Intervalos nubosos a lo largo del día, con lluvias en el norte de las islas montañosas, comenzando por La Palma. Temperaturas entre 13 y 23 grados, con ligero descenso en las máximas del interior. Viento del noroeste girando a norte, con intervalos de fuerte por la tarde y posibles rachas muy fuertes en vertientes este y oeste de las islas. Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas estables y viento del nordeste en Alicante, aumentando a flojo de componente este por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará nuboso en general, con lluvias y chubascos localmente fuertes, especialmente en el tercio oeste y en la parte occidental del Sistema Central, donde también se esperan tormentas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 grados y las máximas alcanzarán los 26 grados, con un descenso notable en algunas áreas del extremo occidental. Habrá viento del sur y sureste, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta y en las áreas altas de la Cantábrica. El clima se presentará con cielos nubosos y probables lluvias débiles en el tercio oeste, con posibilidad de tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas ascenderán en Ciudad Real, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 26 grados en el tercio oriental, mientras que en el resto descenderán. Los vientos serán flojos, predominando del este y rolando hacia el oeste al final del día. Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles que aumentarán a moderadas, temperaturas entre 13 y 20 grados y vientos de levante flojos. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con temperaturas entre 14 y 22 grados y vientos flojos variables, aumentando a levante moderado por la tarde. Se prevén intervalos de nubosidad media y alta, con temperaturas mínimas en aumento en la mitad norte, alcanzando 9 grados y máximas de 25 grados, predominando descensos, además de vientos flojos a moderados del sur y sureste. En Navarra, se esperan intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas mínimas y máximas anormalmente elevadas para la época y vientos flojos de sur y sureste. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, posibles precipitaciones aisladas en la Ibérica, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, con vientos flojos o moderados del sur y sureste.