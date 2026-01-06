La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 6 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 6 de enero

El clima en España se mantendrá inestable en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones, algunas de ellas en forma de nieve en interiores del sureste. Se espera que las condiciones tiendan a despejarse a lo largo del día. En el noroeste y centro norte, el paso de frentes generará cielos cubiertos y lluvias en Galicia y otras áreas, aunque estas tienden a remitir.

Las temperaturas máximas descenderán en el tercio sur peninsular, especialmente en Andalucía, Asturias y Pirineos, mientras que se prevé un ascenso en el cuadrante nordeste y zonas de la meseta Norte. Las mínimas también bajarán en Baleares y la mitad sureste, con heladas moderadas en el interior peninsular, especialmente en la mitad este y montañas.

El viento soplará de forma moderada del norte en gran parte del país, con poniente en el Estrecho y Alborán. Se anticipan rachas fuertes en diversas regiones, incluyendo Ampurdán, Baleares y montañas del centro y nordeste, así como en puntos de la meseta Norte y litoral sureste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, se esperan intervalos nubosos por la mañana, con temperaturas entre -3 y 6 grados y heladas débiles a moderadas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con lluvias moderadas en la vertiente mediterránea oriental y poco nubosos en el resto de Andalucía. Temperaturas en descenso, con máximas de 15 grados y mínimas de -5 grados y heladas en la mitad oriental y Sierra Morena. Vientos flojos a moderados del norte, con rachas fuertes en Sol y Guadalhorce.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, salvo en el valle de Arán y la divisoria del Pirineo, donde se esperan nevadas débiles. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -6 grados y las máximas alcanzarán 11 grados. Habrá heladas débiles en el prelitoral y moderadas en el interior, con viento del norte y noroeste moderado a fuerte en el norte del Ampurdán y el Pirineo.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aunque se esperan algunas nubes de retención en la divisoria que podrían ocasionar nevadas débiles. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el tercio norte, alcanzando -7 grados, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. Las máximas, por su parte, descenderán en el Pirineo y sur del sistema Ibérico, pero ascenderán en el resto, llegando hasta 7 grados. Habrá heladas generalizadas, con vientos del norte y noroeste moderados y rachas fuertes en zonas altas.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con probabilidad de nieblas en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en el litoral y se espera nieve granulada y tormentas por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 8 grados, con heladas en el interior y vientos flojos del norte.

Cómo estará el clima en España este martes 6 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en Pitiusas y el norte de Mallorca. Cota de nieve a 800 m, bajando a 500 m por la noche. Temperaturas entre 0 y 11 grados, con posibilidad de heladas débiles en Mallorca. Viento moderado a fuerte del norte, con rachas de hasta 70 km/h en Menorca a partir del mediodía.

Intervalos nubosos predominan en el norte de las islas montañosas, con lluvias ocasionales en forma de chubasco. En el resto de zonas, las precipitaciones serán menos probables y de carácter débil. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 21 grados, con un descenso de las máximas en cumbres y heladas débiles en zonas altas de La Palma y Tenerife. Se espera viento del noreste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana, con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas que oscilarán entre -4 y 13 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto en el tercio norte, este y Sistema Central, con intervalos nubosos en el sur; en el suroeste, habrá predominio de poco nuboso. Se esperan nevadas débiles en el norte y noreste y algunas más ocasionales en el resto de la mitad este, que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 6 grados y una mínima de -6 grados, con un ligero ascenso en el oeste y heladas generalizadas, débiles o moderadas, localmente fuertes en zonas altas. El viento será del norte y noreste, con rachas fuertes en montañas del norte, tendiendo a variable flojo al final.

El clima se presentará con intervalos nubosos por la mañana, especialmente en el nordeste, con posibilidad de precipitaciones débiles en forma de nieve en las sierras de Guadalajara. Por la tarde, los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas descenderán ligeramente en el tercio sur, con mínimas de -8 grados y máximas de 8 grados. Se esperan heladas generalizadas, moderadas en la mitad oriental y fuertes en Parameras, acompañadas de un viento flojo a moderado del norte.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 8 y 11 grados y vientos flojos a moderados del noroeste. Por otro lado, cielos nublados con lluvias ocasionales, temperaturas entre 9 y 15 grados y vientos fuertes de poniente que disminuirán al anochecer.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con nieblas matinales en zonas altas, precipitaciones débiles que remitirán por la tarde, cota de nieve en torno a 400 metros, temperaturas entre -2 y 8 grados y vientos flojos del norte. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con temperaturas entre -6 y 3 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica.

Nuboso con débiles precipitaciones, especialmente en La Rioja Alta y la sierra, con temperaturas entre -1 y 6 grados y heladas generalizadas.