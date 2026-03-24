El tiempo en España durante este martes, 24 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracterizará por la estabilidad en la Península, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas en el norte. En Canarias, se esperan intervalos nubosos y chubascos, especialmente en las islas occidentales, donde pueden ser fuertes y acompañados de tormenta y granizo. Las temperaturas máximas aumentarán en el norte y en Baleares, mientras que descenderán en Andalucía. Habrá heladas débiles en los sistemas montañosos y nieblas matinales en Galicia, País Vasco y mesetas. El viento soplará del este en la Península y del sur en Canarias, moderado en general. El clima en Madrid será poco nuboso, con temperaturas entre 3 y 19 grados y heladas débiles en las cumbres del Sistema Central. En Andalucía, se prevén cielos poco nubosos o despejados, excepto en la vertiente mediterránea y el área del Estrecho, donde habrá nubosidad y posibles precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas descenderán, alcanzando 23 grados y 4 grados, respectivamente. Los vientos serán moderados a fuertes en el litoral mediterráneo y flojos a moderados en el resto, con levante fuerte en Cádiz. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes en el litoral por la tarde. Habrá brumas y posibles bancos de niebla en la depresión central por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 21 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable, aumentando a sur en el litoral por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas por la tarde. Habrá brumas y posibles bancos de niebla en la depresión del Ebro y sur de Huesca por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado en la depresión del Ebro, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados en la mitad sur. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico, con viento flojo y variable. El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes altas y probabilidad de brumas o bancos de niebla dispersos por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en la Cordillera, donde se esperan heladas débiles en las zonas altas y viento flojo variable. Cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna y baja probabilidad de precipitación débil aislada en el interior o sur de Mallorca por la tarde. Habrá bancos de niebla matinales. Las temperaturas nocturnas se mantendrán estables o descenderán, mientras que las diurnas ascenderán. Viento flojo del norte y nordeste con brisas costeras. Nuboso en general, con apertura de claros ocasionales y probables chubascos dispersos, localmente fuertes en las islas montañosas, especialmente en La Palma. Por la tarde, se espera que remita en Lanzarote y Fuerteventura, con temperaturas entre 11 y 21 grados. Habrá heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma y viento moderado del nordeste en las islas occidentales y del sudeste en las orientales, con intervalos de fuerte en el nordeste de las islas montañosas. Cielo poco nuboso con brumas y bancos de niebla en la mitad sur; temperaturas entre 2 y 19 grados y viento flojo del nordeste. El clima en Castilla y León se presentará con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso, con heladas débiles en montaña y zonas de meseta, además de un viento del noreste y norte, tendiendo a variable y flojo. El clima se presentará con intervalos de nubes bajas en el sudeste, afectando a la Mancha de Albacete y Cuenca, con posibilidad de brumas en el Alto Tajo. En el resto, se espera poco nuboso con nubes altas y posible nubosidad en las sierras del sur. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 20 grados, con ascensos en la Serranía de Guadalajara y Parameras y heladas débiles en la Ibérica. Los vientos serán flojos, de componente este por la mañana, girando a norte por la tarde. Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles por la mañana, temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos de levante moderados. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla con posibles precipitaciones débiles por la mañana, claros en las horas centrales, temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos de levante moderados. El clima será poco nuboso con intervalos de nubosidad alta, con temperaturas mínimas en descenso hasta 0 grados y máximas en ascenso hasta 21 grados, acompañado de viento flojo variable. El clima en La Rioja será de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso, además de heladas débiles en la sierra y viento flojo variable.