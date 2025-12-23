La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 23 de diciembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 23 de diciembre

El clima en España se presentará con cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península, donde se esperan precipitaciones y chubascos, aunque en general no serán fuertes. En la vertiente cantábrica, las lluvias pueden ser persistentes, mientras que en el suroeste se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla. En el tercio este, los cielos serán menos nubosos y las precipitaciones se limitarán a los sistemas montañosos.

En Baleares, se anticipan intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, especialmente al sur de las islas. En los litorales de Alborán y El Estrecho, las lluvias pueden ser intensas y persistentes, con posibilidad de tormentas en Ceuta y Melilla. En las montañas, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve, con cotas más bajas en la mitad nordeste, que irán ascendiendo a lo largo del día.

Las temperaturas mínimas aumentarán, especialmente en el cuadrante suroeste peninsular, aunque habrá descensos débiles en algunos valles de Castilla y León, Bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Los vientos serán moderados del oeste y noroeste, cambiando a norte y noroeste por la tarde, con rachas fuertes en los litorales del sur y sureste. En Canarias, se prevén intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Cielos muy nubosos en Madrid, con brumas y nieblas, temperaturas entre 1 y 10 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas, especialmente en la vertiente atlántica y el área del Estrecho. La cota de nieve estará entre 1000-1200 metros, subiendo a 1500 metros. Las temperaturas ascenderán, con mínimas notables en la mitad occidental, alcanzando 1 grado como mínima y 17 grados como máxima. Vientos flojos a moderados del oeste o noroeste, más intensos en el litoral y cotas altas orientales.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el norte del Pirineo y en Barcelona y Girona. La cota de nieve ascenderá de 400-700 m a 1200-1400 m, con heladas débiles en algunas áreas. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 13 grados de máxima, con viento moderado del noroeste y del norte y rachas fuertes en zonas expuestas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo. La cota de nieve ascenderá de 500-700 m a 1000-1200 m, con posibles acumulaciones significativas en el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre -1 grados como mínima y 12 grados como máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado que podría intensificarse en el sureste de Teruel.

El clima en Asturias se caracterizará por un cielo nuboso, con brumas matinales en el interior y bancos de niebla en las cumbres al final del día. Habrá probables precipitaciones débiles y chubascos dispersos, con temperaturas entre 4 y 13 grados y heladas moderadas en las cumbres. El viento será flojo y variable, predominando del este al final del día.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y chubascos ocasionales, que podrían incluir tormentas y granizo pequeño. La cota de nieve se situará a 900 metros. Las temperaturas nocturnas descenderán, con posibilidad de heladas débiles en Mallorca, mientras que las diurnas permanecerán estables. Se espera un viento moderado del oeste y noroeste, que disminuirá a flojo por la noche.

Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con algunos claros por la tarde y baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto, poco nuboso, con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas entre 13 y 22 grados y viento moderado del nordeste que rolará a norte, con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas entre 0 y 15 grados y viento moderado del noroeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en el oeste durante la primera mitad del día y dispersas en el resto, especialmente en el este y zonas de montaña. La cota de nieve variará de 800 a 1100 metros, subiendo a 1300. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla, con temperaturas que oscilarán entre -4 grados como mínima y 10 grados como máxima, sin cambios o en ascenso. Se esperan heladas débiles, menos probables en el oeste y moderadas en zonas de montaña, con viento del suroeste girando a norte por la tarde y noche, flojo con intervalos moderados en el este.

El clima se presentará con cielos muy nubosos y brumas matinales, especialmente en la Mancha y zonas altas. Se esperan precipitaciones débiles, con nieve en las sierras de Alcaraz y Segura a partir de 700-800 metros, subiendo a 1200 metros al final del día. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 11 grados, con heladas débiles en algunas áreas y un viento flojo del oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con precipitaciones débiles a moderadas y temperaturas entre 11 y 16 grados. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con precipitaciones débiles a moderadas y temperaturas entre 10 y 18 grados. Vientos moderados a fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias débiles y chubascos, temperaturas entre 1 y 13 grados y brumas en el interior al final del día. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con lluvias débiles en la mitad norte y temperaturas entre 1 y 7 grados.

El clima en La Rioja estará nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ascenso de 3 grados y máximas de 11 grados y heladas débiles en la sierra.