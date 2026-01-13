El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 13 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 13 de enero

El clima en España estará marcado por cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en la mitad oeste peninsular y abundante nubosidad alta en el este y Baleares. Se esperan lluvias persistentes en el oeste de Galicia, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, con posibles tormentas y granizo en Huelva y Cádiz. En el Cantábrico, las precipitaciones serán débiles y ocasionales, mientras que en las montañas del norte se presentarán en forma de nieve.

Las temperaturas máximas aumentarán en Baleares, Ampurdán, Guadalquivir, este de la meseta Sur, Ebro y depresiones del nordeste, mientras que descenderán en Extremadura, Castilla y León y Canarias. Las mínimas descenderán en el Cantábrico y noroeste peninsular, con ascensos en el resto del país, especialmente en el suroeste. Se prevén heladas débiles en entornos de montaña y puntos del este de ambas mesetas.

El viento será moderado del sur en Baleares y la Península, con intervalos fuertes en litorales y montañas de Galicia, área cantábrica y Pirineo occidental. En Canarias, el viento será flojo del oeste, cambiando a norte moderado con intervalos fuertes. También se anticipan probables nieblas matinales en el nordeste peninsular y calima ligera al principio en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid estará nuboso, con lluvias débiles y chubascos a partir de la mañana, temperaturas entre 2 y 14 grados y heladas dispersas en el sureste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas que se extenderán de oeste a este, sin llegar al extremo oriental. Temperaturas mínimas sin cambios en la mitad oriental y en ascenso en el resto, con máximas alrededor de 21 grados. Vientos variables flojos en la vertiente mediterránea y moderados en el resto, con intervalos fuertes en el litoral atlántico.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, mientras que en el resto habrá cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas ascenderán, especialmente las mínimas en el sureste de Girona, alcanzando una máxima de 16 grados y una mínima de 2 grados. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y un viento moderado del sur en el litoral de Girona y zonas altas, con viento flojo en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, además de intervalos matinales de nubes bajas en el valle del Ebro. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados, con un leve ascenso. Se prevén heladas débiles en el Pirineo, donde también habrá viento moderado a fuerte del sur, con rachas muy fuertes en cotas altas. En el sistema Ibérico, el viento será del suroeste moderado, mientras que en el resto de la región se espera viento flojo a moderado del sureste.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con posibilidad de nieblas en zonas elevadas. Habrá precipitaciones débiles y moderadas, especialmente en el interior y la cota de nieve se situará entre 1800 y 2000 metros. Las temperaturas descenderán, oscilando entre 17 y 5 grados, con heladas débiles en las cumbres y vientos moderados del sur y suroeste.

Cómo estará el clima en España este martes 13 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. Habrá bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 17 grados de máxima, con pocos cambios o en ascenso. El viento será flojo a moderado del sur.

En las islas occidentales, se espera un día nuboso con probables lluvias débiles a moderadas en el norte e intervalos nubosos en el resto. En las islas orientales, el cielo estará poco nuboso o despejado, pero se tornará nuboso durante las horas centrales, con lluvias que podrían ser fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, acompañadas de tormentas. Al final del día, se abrirán claros. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados y las mínimas se mantendrán en 12 grados. El viento será flojo a moderado del noroeste, aumentando por la tarde, con intervalos de fuerte en las cumbres y vertientes de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con temperaturas ligeramente cambiantes y viento flojo, predominando del oeste en el interior y del sur en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso o cubierto, precipitaciones que se desplazarán de oeste a este, localmente persistentes en Sanbria y el oeste del Sistema Central, con una cota de nieve en torno a los 1600 metros en el noroeste y 1800 metros en el resto. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados, con mínimas en el sureste que ascenderán y se podrán registrar heladas débiles aisladas en zonas de montaña. Habrá viento de componente sur, con rachas fuertes en zonas altas de montaña y puntos del noreste, que disminuirán al final del día.

El clima se presentará con cielo nuboso, cubriéndose en el oeste a partir del mediodía. Se esperan brumas y bancos de niebla en los Montes de Toledo, así como lluvias y chubascos en el oeste y Guadalajara por la tarde. La cota de nieve estará entre 1800-2000 m. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 16 grados, con un ligero descenso de las máximas en el extremo oeste y heladas débiles en la Mancha y la Alcarria. El viento será del sur y sureste, flojo o moderado.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 11 y 17 grados y posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 9 grados y vientos suaves del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con posibilidad de precipitación débil por la tarde, temperaturas mínimas en descenso a 3 grados y máximas en aumento hasta 17 grados, con vientos moderados del sur y rachas fuertes en zonas altas. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con temperaturas en aumento y vientos moderados del sur, especialmente fuertes en zonas altas.

El clima en La Rioja estará nuboso por la tarde, con probabilidad de precipitación en la Ibérica y tercio oeste, temperaturas entre 2 y 15 grados y viento del sur con rachas fuertes.