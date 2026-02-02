El tiempo en España durante este lunes, 2 de febrero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 2 de febrero

El clima en España se verá afectado por un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica, generando cielos nubosos y precipitaciones en la Península y Baleares. Se esperan lluvias localmente fuertes en la mitad occidental, tormentas y granizo, mientras que en el suroeste habrá rachas de viento muy fuertes.

En las montañas del norte y sureste, se prevé nieve a partir de 1600/1800 metros, bajando a 900/1200 metros. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad oeste y Ceuta, mientras que en el resto aumentarán. Habrá heladas débiles en zonas montañosas y vientos moderados de componente oeste y suroeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid con probables precipitaciones y temperaturas entre 5 y 11 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes en la mitad occidental y con tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 19 grados, con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso o cubierto y precipitaciones, más intensas en la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente sur del Pirineo. La cota de nieve descenderá a 1000-1200 m, con posibles nevadas significativas en el Valle de Arán. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable, que se intensificará por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará muy nuboso o cubierto, con precipitaciones persistentes en el Pirineo durante la segunda mitad del día. La cota de nieve descenderá a 900-1200 m, con nevadas significativas a partir de 1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 15 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será moderado del sur en el sistema Ibérico y flojo del sureste en el resto, con rachas fuertes en zonas expuestas por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y claros por la tarde, con probables nieblas en zonas altas. Habrá precipitaciones débiles, especialmente en el oeste y la Cordillera, donde podrían ser en forma de nieve a partir de los 1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 6 grados, con un descenso en la mitad occidental y heladas débiles en las zonas altas. Los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en la Cordillera, pero se calmarán por la tarde.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos que aumentarán por la tarde-noche, dando paso a un cielo nuboso con precipitaciones ocasionales. Habrá brumas matinales y posibilidad de bancos de niebla en Mallorca. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 17 grados, con un ascenso general. El viento será flojo a moderado del suroeste, intensificándose por la tarde con rachas de 60 a 70 km/h en las Pitiusas y la sierra de Tramuntana.

Intervalos nubosos dominarán en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con poco cambio en costas y ligero descenso en el interior. El viento será moderado del noroeste, intensificándose por la tarde con intervalos fuertes en vertientes expuestas y rachas muy fuertes en altas cumbres de Tenerife y La Palma.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso al inicio, despejándose al final del día, con temperaturas entre 4 y 20 grados y probables precipitaciones en el interior. Viento flojo variable, aumentando a moderado por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará cubierto o nuboso con precipitaciones moderadas, especialmente en el extremo suroeste y en las zonas de montaña del noroeste, donde podrían ser persistentes en la primera mitad del día y primeras horas de la tarde, con posibilidad de tormentas dispersas por la tarde. La cota de nieve descenderá de 1800-2000 metros a 1400-1000 metros y se prevén bancos de niebla en zonas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 11 grados, con ligeros cambios y heladas débiles en cotas altas. El viento será del sur al suroeste, moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el suroeste, nordeste y zonas de montaña.

Cielos nubosos con claros esporádicos por la tarde y probables nieblas en zonas de montaña. Precipitaciones débiles a moderadas por la mañana, con posibilidad de tormentas en Toledo y Ciudad Real por la tarde. La cota de nieve descenderá de 2000 a 1300 metros. Temperaturas mínimas de 0 grados y máximas de 15, con heladas débiles en zonas elevadas. Vientos flojos a moderados del sur y suroeste, con rachas fuertes en montaña.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con precipitaciones moderadas y tormentas, temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos fuertes del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos por la mañana, aumentando a muy nubosos con precipitaciones moderadas por la tarde; temperaturas entre 11 y 20 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros por la tarde, temperaturas entre 4 y 17 grados y probables nieblas matinales en Álava. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con claros por la tarde, temperaturas entre 1 y 9 grados y posibilidad de nieve en el Pirineo a partir de 1200 metros.

El clima en La Rioja estará cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, con temperaturas entre 4 y 12 grados y heladas débiles en cotas altas.