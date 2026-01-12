El tiempo en España durante este lunes, 12 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 12 de enero

El clima en España se verá afectado por una circulación atlántica que traerá cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y extremo oeste, con precipitaciones localmente fuertes en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura. En el resto de la Península y Baleares, se espera nubosidad alta y algunas nubes bajas matinales. En Canarias, habrá intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en La Palma.

Se prevén nieblas matinales en la vertiente atlántica, siendo más densas y persistentes en montaña y el Guadiana, con posibilidad de que aparezcan localmente en litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares, el este y zonas de montaña de la mitad sur, mientras que en otras áreas habrá pocos cambios o descensos, especialmente en el Sistema Central y alto Ebro.

El viento será moderado de componente sur en los litorales del norte, con intervalos de fuerte en Galicia. En el Golfo de Cádiz, soplará del sureste y en Alborán, flojo de levante. En el resto del área mediterránea y Baleares, el viento será de componente sur, con intervalos más intensos en litorales de Girona. En Canarias, se espera un viento moderado del noreste que tenderá a amainar.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 2 y 13 grados y probables brumas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con nubes altas, aumentando a nubosos en el tercio occidental por la tarde. Temperaturas en ascenso, con máximas de 19 grados y mínimas de 1 grado. Vientos flojos variables, soplando del sur en la vertiente atlántica por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá baja probabilidad de bancos de niebla en la Depresión Central de Lleida por la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas llegarán a 15 grados. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y en algunas áreas del interior. El viento será flojo, cambiando a componente oeste en el interior y suroeste en el litoral por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, con posibilidad de bancos de niebla en el sur de Huesca por la mañana. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 16 grados, mientras que en la mitad oriental de la depresión del Ebro las mínimas descenderán ligeramente hasta -1 grado. Habrá heladas débiles en el Pirineo y sur del sistema Ibérico, con vientos flojos del suroeste y de dirección variable, que cambiarán a este y sur por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos cubiertos, brumas y nieblas matinales en las cumbres. Se esperan lluvias débiles, más frecuentes en la Cordillera, con temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando entre 9 y 16 grados. El viento será moderado del sur, con rachas fuertes en el interior y en el litoral occidental.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima en Menorca se presentará con intervalos nubosos, predominando un cielo poco nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 16 grados de máxima, con un ligero ascenso durante el día. El viento será flojo a moderado del suroeste.

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Se prevé calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, afectando posibles zonas bajas por la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán 22 grados, sin cambios, salvo ligero ascenso en el interior de la provincia oriental, mientras que las mínimas serán de 11 grados, sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas en la segunda mitad del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas alcanzando los 19 grados; viento flojo del oeste girando al sur por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a intervalos, con posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio occidental, especialmente en montaña, donde se intensificarán al final del día. La cota de nieve superará los 1700 metros y habrá bancos de niebla en las montañas. Las temperaturas mínimas ascenderán moderadamente, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a 14 grados, con un ligero ascenso en algunas áreas, excepto en el extremo sur donde descenderán moderadamente. Se esperan heladas débiles en el Sistema Central e Ibérico y un viento moderado del sur con rachas fuertes, especialmente en la Cantábrica.

El clima se presentará con cielos nubosos y brumas matinales en algunas áreas, especialmente en la Serranía y Alcarria de Guadalajara. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando -2 grados, mientras que las máximas descenderán a 17 grados en la Serranía, pero aumentarán en otras zonas. Se esperan heladas débiles en el nordeste y La Mancha, con un viento flojo predominante del sur y este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos flojos de levante. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 9 y 17 grados y vientos flojos a moderados del este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos cubiertos con posibilidad de lluvia débil en las provincias litorales por la tarde; temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando 4 grados y máximas en ligero ascenso hasta 17 grados, con viento moderado del sur y rachas fuertes en el litoral. Por otro lado, cielos cubiertos en Navarra, con temperaturas en ascenso ligero a moderado, alcanzando máximas de 11 grados y mínimas de 2 y viento flojo a moderado del suroeste con rachas fuertes en zonas altas.

El clima en La Rioja será nuboso con temperaturas en ascenso, aunque las máximas en el valle descenderán ligeramente.