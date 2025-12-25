El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 25 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 25 de diciembre

El clima en España se prevé inestable debido a la presencia de bajas presiones en el este y la llegada de una masa de aire frío al norte peninsular. Se anticipan cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en áreas como el cabo de Palos, Baleares y noreste de Cataluña, acompañadas de tormentas y granizo menudo.

En el resto del país, se esperan intervalos nubosos y chubascos débiles en el interior, siendo más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Las nevadas se producirán en cotas superiores a 800-1200m en los Pirineos y en otras zonas montañosas, con acumulaciones significativas en las montañas del norte. Además, se prevén nieblas matinales en el suroeste y áreas de montaña.

Las temperaturas mínimas descenderán de manera generalizada, alcanzándose al final del día en la mitad norte y centro peninsular, aunque habrá ligeros ascensos en algunas zonas del noreste y Baleares. Las máximas también disminuirán en la Península y Baleares, con excepciones en el suroeste. Los vientos serán moderados del noreste en Galicia y el Cantábrico, con intervalos fuertes en el noroeste de Galicia, mientras que en Canarias predominará el componente norte.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 2 y 8 grados y posibilidad de brumas y nieblas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles, especialmente en el litoral mediterráneo y noreste. Habrá brumas y nieblas matinales, con temperaturas mínimas en descenso (0 grados) y máximas estables (17 grados), además de heladas en las sierras orientales y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles, que se intensificarán en el noreste al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 13 grados de máxima, con un ligero descenso en el litoral y prelitoral. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del norte en el litoral, con posibilidad de rachas fuertes por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en los Pirineos. La cota de nieve comenzará entre 1000-1200 m, aumentando a 1300-1500 m al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -3 grados, mientras que las máximas alcanzarán solo 6 grados. Se prevén heladas débiles en la región, moderadas en Pirineos y el sistema Ibérico, con vientos flojos a moderados del noroeste en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales en zonas altas. Se esperan lluvias débiles durante la primera mitad del día y la cota de nieve se situará entre 600 y 700 metros. Las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas notables al final del día, con heladas generalizadas, excepto en el litoral. El viento será flojo en el interior y moderado en los litorales, cambiando a componente sur por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos localmente fuertes y tormentas. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes en Menorca y norte de Mallorca hasta el mediodía.

En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un día nuboso con probables lluvias débiles a moderadas en la madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo a poco nuboso después. En el norte de las islas montañosas, las lluvias pueden ser localmente persistentes, especialmente en medianías, con claros en costas por la tarde. En el resto, predominan intervalos nubosos, con chubascos ocasionales en el sur de las islas de mayor relieve. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 21 grados, con viento del noroeste moderado, girando a noreste y rachas fuertes en cumbres y vertientes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones moderadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, temperaturas entre 0 y 14 grados y heladas débiles en el interior.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a intervalos, con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas altas del norte y en el resto de las montañas, con una cota de nieve que descenderá hasta los 400 o 500 metros. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso, alcanzando una máxima de 7 grados y mínimas de -5 grados al final del día, con heladas débiles generalizadas y moderadas en cotas altas. El viento será del noreste o norte, flojo con intervalos de moderado.

El clima se presentará con cielos nubosos y brumas, especialmente por la mañana en los sistemas Central e Ibérico y por la tarde en Cuenca y Albacete. Se esperan precipitaciones débiles en el sistema Ibérico y en el oeste de Toledo y Ciudad Real, con una cota de nieve alrededor de 1100 metros. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -4 grados y las máximas alcanzarán solo 10 grados, con heladas débiles y vientos flojos del norte que cambiarán a variables por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de débil precipitación, con temperaturas entre 11 y 15 grados y vientos flojos a moderados de poniente. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con intervalos de cielos nubosos y precipitaciones ocasionales, con temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos de poniente flojos a moderados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con probables precipitaciones débiles en el interior, temperaturas en descenso y mínimas de -1 grados al final del día. Por otro lado, cielo nuboso en Navarra con brumas y nieblas matinales en el Pirineo, nevadas débiles posibles, temperaturas entre -2 y 4 grados y viento flojo del norte.

El clima en La Rioja será nuboso con probabilidad de débil precipitación, temperaturas en descenso entre -1 y 6 grados y heladas débiles generalizadas.