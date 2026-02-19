El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 19 de febrero de 2026. El clima en España se verá afectado por una masa fría y húmeda que entrará por el noroeste, mientras que altas presiones estabilizarán la atmósfera desde el suroeste. En el tercio norte, se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos, con nevadas en los sistemas montañosos. Las temperaturas máximas descenderán en todo el territorio, especialmente en el litoral cantábrico y Pirineos. Las mínimas también bajarán en la Península y Baleares, con heladas débiles en zonas montañosas. Se prevé viento moderado del oeste y noroeste, con rachas fuertes en litorales y áreas expuestas. Nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde en Madrid, con temperaturas entre 4 y 12 grados y probables brumas y heladas débiles en zonas altas. Cielos poco nubosos con brumas matinales y precipitaciones débiles en las sierras Béticas y el Estrecho. Temperaturas en descenso, con máximas de 21 grados y mínimas de 4 grados. Vientos flojos a moderados del oeste, con rachas fuertes en el tercio oriental, rolando a norte por la tarde. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en el Pirineo, especialmente en la vertiente norte, donde la cota de nieve estará entre 800-1000 m. Habrá intervalos nubosos en el resto de la región, con probables lluvias en el cuadrante nordeste a primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 18 grados de máxima, con un notable descenso en la vertiente norte del Pirineo y heladas débiles. Se prevé viento fuerte del oeste y noroeste, con rachas huracanadas en el sur de Tarragona. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en el tercio norte, mientras que el resto de la región tendrá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en el sistema Ibérico. La cota de nieve estará entre 800-1000 m, con nevadas significativas a partir de los 1000 m en el Pirineo. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 1 grado y las máximas alcanzarán los 14 grados, con heladas en el Pirineo y viento del noroeste, especialmente fuerte en varias zonas. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso o cubierto, con chubascos generalizados, especialmente en el litoral y la Cordillera. La cota de nieve estará entre 700-900 metros, subiendo a 1000-1100 por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 13 grados, con un descenso notable en el litoral oriental y heladas débiles en zonas altas. El viento será de componente oeste, flojo a moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral, amainando por la tarde. Intervalos nubosos en Menorca y el norte de Mallorca, con posibilidad de alguna precipitación débil. Durante la mañana, el cielo tenderá a estar poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 17 grados de máxima, con un ascenso nocturno y un descenso diurno. Se espera viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas que pueden superar los 70 km/h y hasta 130 km/h en cumbres y cabos. Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas durante la noche. Temperaturas entre 12 y 21 grados, con ligero descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sureste y noroeste y brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo del este. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 4 grados y viento del noroeste ocasionalmente fuerte. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso y se esperan precipitaciones débiles en zonas de montaña, especialmente en la primera mitad del día. La cota de nieve estará entre 700 y 1000 metros, con temperaturas en ligero o moderado descenso, alcanzando una máxima de 11 grados y una mínima de -1 grado. Habrá heladas débiles en cotas altas y viento de componente oeste moderado, con posibilidad de rachas fuertes en el extremo norte y tercio oriental, que se tornará variable y flojo al final del día. El clima se presentará poco nuboso, con nubosidad al inicio en la mitad sur y norte de Guadalajara. Se esperan brumas y bancos de niebla en Alacaráz y Segura, así como posibles precipitaciones débiles en los Sistemas montañosos del este. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 0 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados, con un notable descenso en el este de Albacete. Habrá heladas débiles en cotas altas y viento flojo a moderado del oeste y noroeste, con rachas fuertes en Albacete y zonas altas del Sistema Ibérico. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos moderados a fuertes del oeste. Nuboso con lluvias y chubascos, especialmente en el norte; temperaturas entre 3 y 13 grados y viento moderado con rachas fuertes en los litorales. Por otro lado, El clima en Navarra estará poco nuboso en la Ribera del Ebro y nuboso en el resto, con lluvias y chubascos en la Vertiente Cantábrica y Pirineo, temperaturas máximas de 7 grados y mínimas de 1 grado. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de débil precipitación en la sierra, con temperaturas en descenso y máximas de 13 grados.