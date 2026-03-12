El tiempo en España durante este jueves, 12 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracteriza por una estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. En el tercio norte y zonas del Mediterráneo, habrá abundante nubosidad baja matinal que se disipará a lo largo del día. Se prevén algunas precipitaciones débiles en el nordeste de Cataluña y el oeste de Galicia. En Canarias, el clima será nuboso con probables lluvias débiles, especialmente en La Palma. Las temperaturas máximas aumentarán en general, mientras que las mínimas descenderán en algunas regiones. Se esperan heladas débiles en montaña y vientos moderados en diversas áreas, con intervalos fuertes en Canarias. El clima en Madrid estará con intervalos de nubes altas hasta mediodía, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde, con temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable. Cielos poco nubosos con brumas matinales en el este y el valle del Guadalquivir. Temperaturas en ascenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 3 grados. Vientos flojos y levante moderado a fuerte en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana, pasando a poco nuboso por la tarde, excepto en el sur de Tarragona, que estará despejado desde temprano. Habrá brumas y bancos de niebla en la Depresión Central, con posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio oriental y el Pirineo norte. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 21 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del norte en el Ampurdán. El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes bajas en la Ibérica occidental y sur de Huesca por la mañana, mientras que el resto de la comunidad disfrutará de nubes altas, tendiendo a cielo despejado por la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla en algunas áreas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 grado en el tercio norte y ascenderán en la mitad sur, con máximas alcanzando los 20 grados en la mitad occidental. Habrá heladas débiles en el Pirineo y la Ibérica sur, con un viento flojo del noroeste. El clima en Asturias se presentará nuboso por la madrugada, con una mejora a poco nuboso por la mañana. Se esperan brumas y bancos de niebla en la Cordillera Suroccidental. Las temperaturas mínimas descenderán, oscilando entre 5 y 20 grados, mientras que las máximas aumentarán en el interior. Habrá heladas débiles en cotas altas y viento flojo variable. El clima se caracterizará por un predominio de poco nuboso, con brumas matinales y bancos de niebla en Mallorca e Ibiza hasta las primeras horas. Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas permanecerán sin cambios. Habrá viento flojo del norte que girará a sur por la tarde, con brisas débiles en Mallorca. En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos que tenderán a despejarse por la mañana, con probable calima por la tarde. En el norte de las islas montañosas, habrá nubosidad y probables lluvias débiles, abriendo claros tras el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 22 grados, con heladas débiles en cumbres de Tenerife. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte durante la madrugada. Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 6 y 20 grados y viento moderado del noroeste en el norte de Castellón. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con intervalos de nubosidad media y alta en la primera mitad del día, brumas y nieblas matinales en la meseta, temperaturas mínimas de 0 grados en ligero descenso en el noroeste y en ligero ascenso en el resto y máximas que alcanzarán los 20 grados en ligero a moderado ascenso, con heladas débiles en zonas de montaña y viento variable predominando del oeste. El clima se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en zonas montañosas. Habrá nubosidad baja matinal en la mitad sur y en Guadalajara, con brumas y nieblas en el Valle del Guadiana. Las temperaturas mínimas descenderán a 0 grados en La Mancha de Ciudad-real y Albacete, mientras que en los Montes de Toledo ascenderán. Las máximas alcanzarán un ligero ascenso, llegando hasta 19 grados, con viento flojo variable. Cielos con intervalos nubosos, temperaturas en ascenso de 12 a 18 grados y vientos moderados de levante en Madrid. Por otro lado, cielos con brumas matinales y nubes bajas, poco nubosos por la tarde, con temperaturas entre 9 y 17 grados y vientos flojos del este. El clima se presentará nuboso por la mañana, con nieblas en el interior y temperaturas en ligero ascenso, tendiendo a poco nuboso por la tarde. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales y temperaturas entre 6 y 20 grados, con un ligero ascenso y viento flojo.